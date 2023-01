Come investire per portare le probabilità a favore? Questa è la domanda che molti addetti ai lavori e investitori continuano a farsi negli ultimi giorni, dopo i forti rialzi dell’ultimo mese. L’attenzione è molto alta sui mercati azionari americani. Come aprirano la seduta odierna e quale direzione prenderanno? Le altre Borse internazionali sono correlate con una percentuale intorno all’80%, e quindi chi detta la strada è proprio Wall Street. La stessa economia americana che rappresenta il 50% a livello mondiale, influenza le sorti economiche del resto del Mondo.

Molti credono che investire in Borsa sia una specie di gioco del tipo Gratta e Vinci.

Le regole semplici da seguire

Non è questione di fortuna invece, ma solo di metodo, e di fare le cose che vanno fatte e che sono state fatte negli annali storici da tutti coloro che hanno fatto fruttare i loro soldi.

Ora andremo a cercare di capire perchè sui mercati americani gli investitori e gli analisti puntano su 3 azioni. Ci riferiamo a FORD, Tesla e Walt Disney.

Dal punto di vista grafico i mercati americani sono ancora impostati al rialzo. Questo nonostante il ritracciamento di ieri.

Perchè sui mercati americani gli investitori e gli analisti puntano su FORD, Tesla e Walt Disney?

FORD, ultimo prezzo a 12,71 dollari. Da quanto riportato dalle riviste specializzate si stima un fair valiue a 15,35 dollari con una sottovalutazione attuale di circa il 50%. Sui diversi time frame, dal giornaliero al mensile, si sono formati swing rialzisti intorno alla media a 200 periodi. Questo potrebbe portare a forti accelerazioni dei prezzi. Punto di inversione ribassista attuale a 11,57 e obiettivo primo a 14,52.

TESLA, ultimo prezzo a 131,49 dollari. Da quanto riportato dalle riviste specializzate si stima un fair valiue a 198,12 dollari con una sottovalutazione attuale di circa il 50%. Sui diversi time frame, dal giornaliero al mensile, si sono formati swing rialzisti che sembrano ora puntare alla media a 200 periodi. Questo potrebbe portare a forti accelerazioni dei prezzi. Punto di inversione ribassista attuale a 114,91 e obiettivo primo a 166,42.

Walt Disney, ultimo prezzo a 99,91 dollari. Da quanto riportato dalle riviste specializzate si stima un fair valiue a 123,30 dollari con una sottovalutazione attuale di circa il 23%. Sui diversi time frame, dal giornaliero al mensile, si sono formati swing rialzisti intorno alla media a 200 periodi. Questo potrebbe portare a forti accelerazioni dei prezzi. Punto di inversione ribassista attuale a 93,45 e obiettivo primo a 119.

