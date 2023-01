3 trucchi da chef per non far seccare il pesce al forno: salutare ma anche buonissimo!

3 trucchi da chef per non far seccare il pesce al forno - proiezionidiborsa.it

Se lo cucini al forno il pesce è troppo secco? Non lo sarà più se seguirai i consigli che ti daremo nel corso di questa guida.

Il pesce è un alimento molto importante nella nostra alimentazione. I nutrizionisti consigliano infatti di mangiarne almeno due porzioni da 150 grammi ogni settimana.

Si cucina in tanti modi e uno dei più diffusi è proprio farlo al forno. Può sembrare semplice, tuttavia questo metodo nasconde alcune piccole insidie. A dimostrazione di ciò, capita spesso che il pesce venga secco e pertanto poco gradevole al palato.

In questa guida ti spiegheremo 3 trucchi da chef per non far seccare il pesce al forno e che ti permetteranno di mangiarlo più volentieri del solito.

Condiscilo adeguatamente prima di infornarlo

Se sei amante dei condimenti corposi, sappi che uno a base di succo di pomodoro oppure di olio e succo di limone può essere molto utile a mantenere umido il pesce.

Puoi anche provare ad accompagnarlo con delle patate. Queste ultime rilasceranno dell’acqua che finirà per inumidirlo ed evitare che si secchi durante la cottura. Insomma, già applicando questo consiglio potresti ottenere un ottimo risultato.

Cuocilo al cartoccio

Metti il pesce in un rettangolo di carta da forno e sigillalo con uno spago. In questo modo la cottura sarà più uniforme e gli permetterà di seccarsi di meno. La temperatura di cottura del forno deve essere di circa 200° gradi.

3 trucchi da chef per non far seccare il pesce al forno: bagnalo durante la cottura!

Se proprio vuoi essere sicuro che non si secchi anche quando non lo condisci troppo ti conviene provare a spennellarlo con dell’olio extravergine di oliva durante la cottura. In alternativa, andrà bene anche l’acqua andatasi a formare sul fondo del tegame. In questo modo, la pelle e la polpa del pesce non si bruceranno.

Seguendo questi semplici consigli, vedrai sicuramente la differenza e potrai gustarti un pesce molto più buono e succoso del solito.

Quali pesci puoi mangiare a gennaio?

Elenchiamo dunque i pesci che potrai comprare e cucinare durante questo mese e su cui potrai applicare i trucchi che ti abbiamo appena suggerito:

alice;

calamaretto;

cefalo;

cernia;

dentice;

nasello;

sarago;

sardina;

scorfano;

seppia;

sgombro;

sogliola;

polpo;

pesce di San Pietro;

ricciola;

rombo;

triglia.

