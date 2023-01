I migliori consigli per scegliere carni bianche e un pollo di qualità, preparalo alle mandorle!

Scopri tutti i suggerimenti e le indicazioni giuste per acquistare carni bianche di qualità e che puoi usare per la ricetta del pollo alle mandorle, da preparare secondo la vera tradizione cinese.

Quella del pollo alle mandorle è una delle tante ricette che puoi realizzare con la carne bianca. Certo, però, per rendere al meglio e fornirti anche preziosi nutrienti come proteine e minerali deve essere di alta qualità. Ma come scegliere la migliore carne di qualità? Come fare a riconoscerne la bontà o i difetti? Ecco alcuni suggerimenti.

I migliori consigli per scegliere e riconoscere una buona carne

La qualità di una carne bianca e, soprattutto in questo caso, di un buon pollo, dipende innanzitutto dall’età e dal peso dell’animale. Queste possono essere le prime domande che puoi fare al macellaio, poiché da queste caratteristiche si possono evincere metodi di cucina e tempi di cottura.

Un pollo giovane avrà, ad esempio, un’età di 4-6 mesi e 600 g di peso e si presterà per cotture arrosto o alla griglia. Un pollo classico, quello che potresti utilizzare per la preparazione alle mandorle, dovrebbe avere 1 anno e pesare tra 1 kg e 1 kg e mezzo. Dovrai quindi chiedere notizie a riguardo della provenienza della carne. Nel caso di acquisto al supermercato, devi vagliare le etichette delle confezioni e scegliere un esemplare allevato a terra. Questo perché la sua carne è maggiormente saporita e soda.

Il petto di pollo

La preparazione del pollo alle mandorle ti richiederà di usare del petto di pollo. In questo caso puoi acquistare confezioni già pronte a fette al supermercato. Ma come fare a capire se la carne è di qualità? Ecco i migliori consigli per scegliere. In questo caso, guarda che il colore sia roseo e che i filetti abbiano poche venature di grasso. Queste devono essere di colore giallo chiaro. Attenzione poi all’odore: se ricorda quello del pesce, vuol dire che il pollo è stato nutrito con mangimi dall’origine animale.

Preparalo alle mandorle con la ricetta originale cinese

Ora che hai scelto un pollo o un petto di pollo di qualità, puoi provare a realizzare la tua specialità alle mandorle. La tradizione cinese vuole bocconcini di petto cotti in una salsa di soia e mandorle tostate. Si tratta di una preparazione davvero semplice.

Basta affettare 500 g di petto di pollo e infarinare i pezzetti. Dovrai quindi soffriggerli per 15 minuti in una padella con 5 cucchiai di salsa di soia, mezza cipolla e un pizzico di zenzero. In ultimo, si aggiungeranno 100 g di mandorle tostate, proseguendo la cottura per 5 minuti. Il pollo alle mandorle sarà così pronto.