Presto i prezzi di Wall Street partiranno a razzo. 3 azioni che potrebbero raggiungere nuovi massimi storici

Il nostro setup del 17 ottobre, a conferma delle nostre previsioni decennali e ventennali, probabilmente ha visto formare il bottom decennale per i mercati americani. Il 19 dicembre, è stata la successiva conferma. Cosa attendere quindi? Il 2023 come da nostri calcoli di probabilità segnerà un rialzo fra il 15 e il 20%. L’anno potrebbe chiudere sopra i massimi del 2021. Presto i prezzi di Wall Street partiranno a razzo, ma la salita è già in corso e sembra molto solida.

Un ciclo che si ripete negli annali

Il movimento di un mercato azionario può essere distinto in 3 fasi:

la prima, che vogliamo chiamare della tartaruga, e vede salire i prezzi piano piano. Questa è la fase più importante, e molti sono ancora scettici sul movimento;

la seconda, del cavallo, che vede iniziare i prezzi ad andare al galoppo. Lo scetticismo diminuisce;

la terza fase, del razzo, dove tutti si convertono al rialzo e si assiste spesso a forti esplosioni dei prezzi.

Fra una fase e l’altra vengono lasciati 3 gap aperti (vuoti nei grafici): di fuga, di mezzo e di esaustione. I secondi verranno probabilmente colmati nel successivo ribasso.

I grafici generano segnali di inversione. Presto i prezzi di Wall Street partiranno a razzo

Mentre la media mobile a 200 giorni ha una minore velenza predittiva, quella a 200 settimane e a 200 mesi, assume una certa rilevanza statistica. Se toccate, e intorno ad esse si forma un potente segnale di inversione di lungo termine. Questo pattern si è verificato proprio di recente.

Il Dow Jones lo S&P 500 sono già ripartiti spediti. Il Nasdaq invece, sta per rompere al rialzo la sua media a 200 settimane. Il peggio potrebbe essere alle spalle. Ora in corso, e ci sarà probabilmente per diversi mesi, la fase della targaruga.

I calcoli di probabilità e gli scenari ipotizzati basati sulle serie storiche

Il rialzo avverrà piano piano. Ci saranno degli strappi violenti, ma anche ritracciamenti importanti. Questa prima fase dovrebbe concludersi a fine 2024. Il 2023, in base alle serie storiche dovrebbe essere di forte salita, mentre il 2024 più incerto. Con il 2025, e fino a buona parte del 2026 l’azionario sarà al galoppo. Poi dovrebbero iniziare dei forti ritracciamenti (qualcosa di simile al 1998, ribassi forti in poche settimane). Da ottobre 2026 a quello del 2027, si potrebbe assistere a una salita a razzo, seguita poi da un fortissimo ribasso fino a tutto il primo trimestre del 2029. Il ribasso dei subprime, potrebbe essere stato una bazzecola nei confronti di quello che potrebbe accadere in questo.

3 azioni che potrebbero raggiungere nuovi massimi storici

Molto probabilmente nei prossimi anni la parte del leone potrebbe essere fatta dai tecnologici. I nostri calcoli di probabilità indicano che Amazon, Apple e Tesla potrebbero volare nei prossimi anni.

Queste sono la probabilità che indica lo studio storico. Ora la parola ai mercati, e capiremo se abbiamo scritto o meno elucubrazioni mentali.