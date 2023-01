Cosa piantare in giardino a gennaio: le 3 piante da fiore migliori per una primavera piena di colori

La seconda metà di gennaio è perfetta per pianificare la composizione del giardino primaverile. L’importante è scegliere piante che resistono al freddo e all’umidità invernale e che fioriscono da marzo in poi. Stiamo per scoprirne 3 che renderanno il giardino una vera opera d’arte.

Gennaio è un mese davvero importantissimo per chi ha un giardino e per chi ama le piante. È proprio in questi giorni che dobbiamo scegliere e iniziare a coltivare le piante che fioriranno da qui alla primavera. Le possibilità sono moltissime ma se non sappiamo ancora cosa piantare in giardino a gennaio siamo capitati nel posto giusto. Le 3 specie da fiori che stiamo per scoprire hanno decisamente una marcia in più e renderanno il nostro angolo verde invidiato da tutti.

Gennaio è il mese perfetto per coltivare l’Amamelide

Le piante dai fiori gialli sono un grande classico dei giardini. Una delle più spettacolari in assoluto è sicuramente l’Amamelide, uno splendido arbusto che fiorisce proprio tra gennaio e marzo. L’Amamelide produce fioriture abbondanti a forma di piccoli filamenti. Una pianta decisamente suggestiva e particolare che in più è anche semplicissima da coltivare. Ci basterà piantarla in una zona umida del giardino e annaffiarla solo quando il terreno è asciutto e il gioco è fatto. L’unica attenzione dovremo darla alla protezione da marciume e insetti. Ma con pochi prodotti naturali non dovremmo avere particolari problemi.

La Lobelia è la pianta dai fiori viola che trasforma il giardino in un capolavoro

Il viola è uno dei colori simbolo dei mesi invernali. Basti pensare a piante splendide come la Ramonda dai fiori viola, nota come pianta della resurrezione e capace di crescere addirittura sui muri. Se amiamo i fiori di questo colore a gennaio possiamo iniziare a coltivare la meravigliosa Lobelia. La Lobelia è famosa per due caratteristiche. La prima sono le splendide e abbondanti fioriture dei mesi invernali e primaverili. La seconda è la facilità di cura e coltivazione. Una volta piazzata in un terreno umido e al riparo dal sole diretto crescerà sana e forte dandoci pochissimi problemi anche con le malattie.

Cosa piantare in giardino a gennaio: puntiamo sulla Cleome Spinosa

Se invece cerchiamo una pianta dai fiori di forma molto particolare l’ideale è la Cleome Spinosa. La Cleome Spinosa è famosa anche con il nome di pianta ragno a causa delle sottili protuberanze che circondano gli scenografici fiori bianchi. Anche questa specie ha caratteristiche che la rendono unica. La prima è il profumo, delicatissimo e particolarmente apprezzato dagli esperti di giardinaggio. La seconda è la resistenza. La Cleome è in grado di rigenerarsi facilmente e ci regalerà abbondanti fioriture per molti anni. Per farla crescere bene, però, serviranno un terreno lavorato e ben drenato e una concimazione specifica per piante da fiore.