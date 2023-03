Meglio il cibo umido o secco per i nostri gatti? Ecco la risposta definitiva che avremmo sempre voluto leggere

Il tuo amico a 4 zampe mangia diversi cibi ma non sai quale sia il migliore per lui? Scopriamolo insieme, e iniziamo a dargli da mangiare ciò che lo farà stare davvero bene.

Quando si prende in casa un animale domestico, ci sono diversi aspetti da considerare. È interessante capire quanto costi mantenere cane e gatto, per diversi aspetti. Bisogna provvedere alla sua igiene, alla cura e, soprattutto, a reperire il miglior cibo per lui.

Per quanto riguarda il gatto, in particolare, la vera domanda che ci si pone è: sarà meglio il cibo umido o quello secco? Queste 2 tipologie di alimenti, infatti, hanno diverse caratteristiche, che si adattano più o meno bene in base al gatto in questione.

Partiamo da una specifica necessaria. Per “umido” si intende, banalmente, quel cibo presente nelle scatolette o nelle bustine, che comprende anche una parte liquida, umida appunto. L’umido, infatti, conterrebbe una parte d’acqua pari addirittura all’80% del totale.

Il contrario del cibo “secco”, così definito proprio per il suo essere quasi privo di una qualsiasi componente liquida. Solo il 10/15%, infatti, sarebbe formato da acqua. In questo caso, il cibo è essiccato, e risulta quindi duro al tatto. I

croccantini, per intenderci, sono considerati un cibo secco.

Detto ciò, bisogna partire da una generale premessa. Ogni gatto, infatti, ha esigenze e necessità diverse, che variano in base alle sue caratteristiche fisiche. Andiamo più nello specifico, e capiamo insieme quale cibo dovremo dare al nostro caro amico a 4 zampe.

Meglio il cibo umido o secco per i nostri gatti? La risposta giusta è “dipende”

Al nostro gatto dovremmo riservare solo cibo di qualità. Una caratteristica fondamentale è che contenga proteine di origine animale, e non solo vegetale. In questo modo potremo fornire al nostro piccolo tutti i componenti di cui ha bisogno per crescere sano.

Inoltre il gatto ha esigenze diverse in base alla sua fase vitale. I gatti molto piccoli dovranno alternare cibo secco e umido. Quest’ultimo, in particolare, sarà particolarmente adatto in fase di crescita, poiché, essendo morbido, sarà adatto alla sua dentatura. Inoltre, è perfetto perché apporta un’idratazione maggiore, e può essere ingerito con più facilità.

Gatti sterilizzati e adulti

Quando il gatto cresce, le sue necessità cambiano. I gatti non castrati hanno esigenze diverse rispetto a quelli sterilizzati. Per questi ultimi l’ideale sarà avere un’alimentazione varia, fornendo loro sia una ciotola con cibo morbido che croccantini. Se ci chiediamo se sia meglio il cibo umido o secco per i nostri piccoli amici, la risposta giusta sta nell’equilibrio. L’importante, però, è non dimenticare mai di preparargli una bella ciotola con acqua fresca, fondamentale per la sua salute.

Oltre a questo, è importante anche ridurre la quantità di cibo di almeno un quinto rispetto alla norma, poiché il gatto sterilizzato tende a mettere su peso più facilmente.

I gusti più amati da questi felini

In generale, i gatti amano mangiare e nutrirsi. Se, però, il nostro gatto dovesse lasciare il cibo nella ciotola, i motivi potrebbero essere diversi. Il più banale, ad esempio, è che non apprezza il sapore dell’alimento da noi scelto per lui. I gusti più amati in assoluto sono quelli a base di pesce, come il salmone o la trota. Al secondo posto, arriva anche la carne: molto apprezzati, infatti, sono anche il pollo e il tacchino.