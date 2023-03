Non riesci ad andare in bagno? Non disperarti: ecco 5 rimedi naturali perfetti per eliminare il tappo

Se non riesci ad andare in bagno, i datteri potrebbero aiutarti-proiezionidiborsa.it

La stitichezza è un disturbo molto comune e frequente che a volte può creare davvero molte problematiche. I rimedi, anche naturali, non mancano, ma bisogna saper riconoscere quali sono quelli più efficaci.

Una delle sensazioni più brutte che possiamo sperimentare, è sicuramente quella di non riuscire ad evacuare. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo infatti provato cosa vuol dire sentirsi gonfi ed appesantiti, ma allo stesso tempo impossibilitati nel liberarsi. La colpa di tutto questo è di quel famoso “tappo” che, nonostante i tentativi ed i rimedi provati, non si riesce mai ad eliminare.

Questo disturbo, detto stitichezza (o stipsi), è comune a tantissime persone e, in genere, si verifica quando si hanno meno di 3 evacuazioni a settimana, accompagnate da un fastidioso senso di malessere intestinale. Come per ogni disturbo, anche la stitichezza può essere causata da diversi fattori.

Talvolta può essere associata a patologie intestinali, neurologiche o metaboliche, o ad altri disturbi come il diabete, o l’ipotiroidismo. Tuttavia, anche l’assunzione di farmaci può rallentare la motilità intestinale, o ridurre la quantità di acqua presente nelle feci. Tra questi vi sono, ad esempio, i farmaci utilizzati per la pressione arteriosa, oppure gli antipsicotici, gli antidepressivi, gli oppioidi e così via. Nella maggior parte dei casi, però, la stitichezza è idiopatica, nel senso che non ha una causa specifica conosciuta.

Se non riesci ad andare in bagno puoi provare anche ad assumere alcuni farmaci, ma chiedi prima consigli al tuo medico!

Per contrastare la stitichezza, esistono diversi farmaci efficaci, tra cui lassativi, emollienti, lubrificanti e stimolanti che, se associati ad una buona idratazione, potrebbero dare buoni risultati. Tuttavia, come sempre, se ne consiglia l’assunzione sempre e solo previo consulto con un medico.

Ciò che possiamo fare, invece, in questa sede, è consigliare alcuni rimedi naturali, principalmente alimenti, che potrebbero dare una mano ad alleviare questo disturbo.

Ecco 5 rimedi naturali lassativi che potrebbero aiutarti ad andare di corpo eliminando il tappo

Se non riesci ad andare in bagno, uno dei rimedi più efficaci potrebbe essere la fibra di segale che, grazie alle sue proprietà, sarebbe in grado di facilitare l’evacuazione delle feci, aumentando la massa in transito nell’intestino.

Un altro alimento utile per la salute dell’intestino è il dattero. Questo frutto, infatti, è ricco di acqua, zuccheri, sali minerali, vitamine e fibre che lo rendono, a detta di molti esperti, un vero e proprio lassativo naturale.

Anche inserire alimenti probiotici potrebbe essere un’ottima soluzione per contrastare la stitichezza. Tra questi troviamo sicuramente lo yogurt e il kefir, una bevanda fermentata, che si principalmente dal latte utilizzando fermenti lattici o lieviti, che sta letteralmente spopolando nelle diete e anche nelle ricette di cucina.

Occhio anche alla frutta e alla verdura!

Tra le verdure, invece, vale la pena provare gli spinaci che, oltre ad esercitare un’azione antiossidante ed a potenziare le difese immunitarie, favoriscono anche la regolarità intestinali. Questo perché sono ricche di vitamine, sali minerali e fibre solubili.

Infine, non potevamo non altri tipi di frutta fresca come, ad esempio, le prugne, i fichi, l’uva e le mele, ma anche secca come le noci e le mandorle.

Insomma, come abbiamo visto, le soluzioni non mancano di certo per cercare di andare in bagno! Tuttavia, si consiglia di associare il consumo di questi alimenti con l’introduzione anche di uno stile di vita sano, che comprende una regolare attività fisica, e una corretta idratazione, aldilà dell’alimentazione.