Costa più mantenere un cane o un gatto? Ecco le cifre inaspettate a confronto e qual è più economico

Avere un amico a quattro zampe significa ricevere amore sincero e contare su un fedele compagno. L’adozione di un cane o di un gatto cambia la vita in meglio ma comporta forti responsabilità, anche dal punto di vista economico. Volenti o nolenti sarà bene valutare quest’aspetto e fare qualche conto. Dobbiamo poterci permettere un animale domestico a carico per far sì che viva al meglio la sua vita. Dunque vediamo quanto costano, di quali cifre parliamo esattamente e quale amico a quattro zampe comporterebbe una spesa minore.

Le spese per gli animali domestici non si possono trascurare in alcun modo. Ogni loro necessità dipende da noi e dobbiamo essere in grado di farvi fronte. Sarà utile dunque sapere approssimativamente di quanti soldi si parli concretamente, nonché se costa più mantenere un cane o un gatto.

Grazie a tali informazioni potremmo valutare coscienziosamente se adottare e, in caso di indecisione, a quale dei due potremmo garantire una vita agiata. Nel caso invece dovessimo già avere amici pelosi ci sarà utile fare una stima delle spese per creare un piccolo fondo ad hoc.

Quali spese ci toccano per farli vivere bene

Dopo l’adozione dovremo acquistare quindi tutto il necessario per rendere confortevole la loro esistenza. Dunque oggetti di prima necessità come lettiera, cucce, cuscini, ciotole e guinzagli, ma anche giocattoli e trasportino. Da mettere in conto che alcuni di questi acquisti li affronteremo anche col passare degli anni. Naturalmente dovremo provvedere anche alla loro nutrizione, solitamente acquistando sia cibo secco che umido. Non dovrà mancare anche qualche snack per viziarli, ricompensarli e per la salute dei denti.

Saranno necessarie per ambedue le prime vaccinazioni e visite mediche, nonché altre in futuro. Da mettere in conto poi anche i costi di sterilizzazione, degli antiparassitari, della toelettatura, medicinali vari e prodotti per l’igiene. Queste le spese consuete alle quali potrebbero poi aggiungersene altre a seconda delle situazioni.

Scopriamo se costa più mantenere un cane o un gatto e quanto

Fatto un rapido resoconto delle spese, andiamo a scoprire finalmente di quali cifre parliamo in totale, mediamente. Delle stime ce le fornisce un’indagine dell’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Per quanto concerne i gatti, la spesa annua media corrisponderebbe a 892 €. Nei cani varierebbe a seconda della taglia, ma in ogni caso lieviterebbe. Una taglia piccola si aggirerebbe sui 1.500,20 €, una medio grande circa 2.232,20 €.

Dunque, indubbiamente il gatto sarebbe più economico. Infatti, secondo le tabelle delle stime riportate dall’indagine comporterebbe spese minori e di minore entità. Teniamo presente poi che il gatto sarebbe anche più longevo, avrebbe una vita media di 15 anni mentre il cane di 12. Per entrambi il primo anno sarebbe il più dispendioso: per il gatto sarebbe di 1.178,50 €, per il cane si andrebbe dai 1.707,70 € ai 2.497,50 €. Tali stime fanno riferimento ad animali in perfetta salute, dunque sarà bene considerare anche possibili interventi medici da sommarsi. Dunque dipenderà anche dalle caratteristiche personali, ad esempio alcune razze canine avrebbero una salute più cagionevole.

Sarà quindi buona abitudine stipare mensilmente dei soldi per i nostri amici, calcolando quelle che sono le spese solite nonché creando un fondo per gli imprevisti. Per risparmiare possiamo acquistare scorte più grandi di cibo e magari in offerta, senza mai trascurarne però la qualità. Ugualmente possiamo sopperire ad alcuni effetti personali dei nostri amici col fai da te, ad esempio costruendo dei tiragraffi con materiali presenti in casa.