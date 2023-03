Il miglior cacao da comprare negli scaffali dei supermercati: i sorprendenti risultati di un’indagine e classifica

Fa bene al cuore e al cervello, contiene molte proteine, la vitamina B e la serotonina. Il cacao in polvere fondamentale per creare il cioccolato è un alimento davvero prezioso. Molti lo stanno utilizzando così.

100 grammi di cacao in polvere conterrebbero 355 calorie ma le proprietà nutrizionali sono davvero incredibili. Serotonina, tiramina e caffeina sarebbero validi supporti per chi soffre di ansia e depressione. Gli antiossidanti naturali aiutano a combattere i radicali liberi, quello amaro è energetico, tutti gli sportivi lo consumano. I flavonoidi sono alleati del cuore, le endorfine che l’organismo rilascia quando lo mangiamo potrebbero diminuire i dolori.

Su Altroconsumo troviamo una classifica importante che ci rende più semplice la scelta. Quale cacao dovremmo comprare? I test sono stati fatti su 20 tavolette di diverse marche. Con cacao al 50% troviamo Novi fondente al primo posto con 68 punti al costo di 1,35 euro. Al secondo posto Lindt fondente con 65 punti al costo di 1,45 euro e al terzo posto Ritter sport fondente con 62 punti al prezzo di 1,45 euro.

Italia sugli scudi

Il miglior cacao negli scaffali dei supermercati al 75% è il Mascao biologico che ha ottenuto un punteggio di 66 e costa 2,70 euro a pari merito con COOP Solidal anch’esso 66 punti. Il costo è di 1,69 euro. Al terzo posto Alce Nero con 65 punti e un costo di 2,90 euro.

Questa classifica è molto indicativa e sfata dei luoghi comuni. Il miglior cioccolato fondente al 75% non è svizzero ma italiano ed è pure etico. Il prezzo non è il più alto quindi non è detto che spendendo di più otteniamo la migliore qualità. Spesso il rapporto qualità prezzo può essere molto indicativo. Da questo punto di vista merita una menzione il cioccolato Dolciando & Dolciando che con un punteggio di 58 si piazza bene in classifica per un costo che si aggira sui 0,49 euro.

Il miglior cacao negli scaffali dei supermercati e gli errori da evitare

È una bevanda che possiamo preparare in casa e che sta spopolando nel web e nei social. Aggiungere il cacao alla moka per ottenere una miscela davvero esplosiva. Non è difficile da preparare. Si tratta di 2 alimenti che sono in grado di darci la carica al mattino, caffè e cacao insieme sono una vera bomba.

Mettiamo circa 6 cucchiaini di caffè in polvere corrispondenti a 25 grammi e 2 cucchiaini di cacao in polvere corrispondenti a 15 grammi. Misceliamo le polveri e riempiamo la moka senza pressare la miscela. Il risultato sarà stupefacente, non ne potremmo più fare a meno.

Alcune avvertenze particolari sono d’obbligo. Ricordiamo di mettere sempre acqua fredda nella caffettiera e utilizziamo sempre la fiamma bassa. Togliamo la moka dal fuoco non appena cacao e caffè cominciano a uscire. Se utilizziamo la fiamma alta o pressiamo troppo la miscela potremmo creare un tappo dove passa l’acqua e il risultato potrebbe essere pessimo.