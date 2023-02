Scopriamo 4 motivi per cui il gatto non mangia e lascia il cibo nella ciotola, 1 è incredibile

4 motivi per cui il gatto non mangia-proiezionidiborsa.it

I gatti sono animali molto amati e apprezzati. Spesso non mangiano ma ecco perché questi animali lasciano il cibo intatto nella ciotola.

Uno degli animali più diffusi nelle case degli italiani è, senza ombra di dubbio, il gatto. I felini, insieme ai cani, sono davvero amati e molto apprezzati. Più semplici da gestire rispetto ad un cane che, come tutti ben sanno, necessita di vivere quasi in simbiosi con il proprio padrone. I gatti sanno essere degli animali buffi e pieni di sorprese. Spesso, tuttavia, si rendono protagonisti di azioni apparentemente strane e difficili da valutare.

I gatti mordicchiano, graffiano, gettano a terra oggetti, saltano sul mobilio e compiono tanti altri atti divertenti. Tra quelli che, a volte, preoccupano i loro padroni c’è il lasciare parte del cibo all’interno della ciotola. I motivi di questa decisione possono essere molti, oggi si cercherà di vederne quattro.

Scopriamo 4 motivi per cui il gatto non mangia

Uno dei motivi per cui i gatti lasciano del cibo per i momenti successivi è legato al futuro. Pur non concependo il futuro come gli esseri umani, i gatti temono di non riuscire a trovare cibo nei momenti successivi. Per questo motivo, distribuendo il cibo al nostro felino facciamo attenzione alla tipologia. Il cibo secco, infatti, si conserva più a lungo rispetto a quello umido. La carne, infatti, potrebbe ossidarsi e avariarsi rapidamente.

La lunghezza dei baffi

Un altro motivo per il quale i gatti potrebbero lasciare del cibo nella ciotola si lega a filo diretto con i loro baffi. I gatti hanno dei baffi molto lunghi e, spesso, sensibili. Questo non permette loro di spingersi negli angoli più remoti della ciotola per terminare il cibo. Non è una situazione che affligge tutti i gatti, solo alcuni hanno questa caratteristica. Se si nota cibo lasciato nella ciotola si potrà provare a sistemarlo in un piattino invece che in una piccola ciotola.

Non ha fame

Uno dei motivi più banali ma a cui pochi pensano è il fatto che il gatto è ormai pieno. I gatti tendono a mangiare poco e frequentemente durante il giorno. Perciò quando il gatto smette di mangiare probabilmente ha semplicemente lo stomaco pieno. Si consiglia di osservare il gatto per capire se non mangia o, semplicemente, lo fa in modo lento.

La posizione della ciotola

Scopriamo 4 motivi per cui il gatto non mangia, questo è davvero incredibile. Il gatto, infatti, potrebbe non essere attratto dal cibo per via del posizionamento delle ciotole. I gatti amano che la ciotola sia lasciata in zone tranquille e lontane dal passaggio. Nel caso in cui il gatto non dovesse apprezzare il posizionamento potrebbe rifiutarsi di mangiare. Tra l’altro si sconsiglia di spostare frequentemente le ciotole al gatto.