Meglio cucinare con il burro o con l’olio? Ecco come regolarsi ai fornelli con questi 2 preziosi condimenti

Olio e burro sono due condimenti usati ogni giorno in cucina. Ma quale dei due è preferibile? Cerchiamo di capire il corretto utilizzo.

Entrambi, olio e burro si utilizzano in cucina, ma hanno proprietà diverse. L’olio ha un punto di fumo più alto e quindi è più adatto per la cottura ad alte temperature, come la frittura. Inoltre, l’olio vegetale in genere è meno ricco di colesterolo e grassi saturi.

Il burro, d’altra parte, spesso si utilizza per dar gusto e consistenza ai cibi, come nella preparazione di salse e condimenti. In generale, è consigliabile utilizzare entrambi gli ingredienti con moderazione.

A cosa prestare attenzione

Allora, è meglio cucinare con il burro o con l’olio? Una nocetta di burro aggiunta agli alimenti regala più profumo. Si utilizza il burro per insaporire un pollo arrosto, una salsa di pomodoro o le immancabili patatine fritte o al forno. Tuttavia, quando si aggiunge il burro, la sapidità cala un po’. Lo si può provare con un sugo di pomodoro: il suo sapore si abbasserà un po’, anche se il corpo e la consistenza aumenteranno. Per ovviare a questa mancanza, si aggiunge ancora del sale. Perciò conviene fare attenzione alla quantità di sale che si mette in pietanza, affinché risulti conveniente anche alla salute.

Le patatine fritte sono più buone cucinate nell’olio o nel burro?

Le patatine fritte si cucinano generalmente nell’olio, poiché hanno bisogno di alte temperature. L’olio è adatto a questo scopo, poiché ha un punto di fumo più alto rispetto al burro, il che significa che può essere riscaldato a una temperatura più elevata senza bruciare. Tuttavia, alcune ricette utilizzano anche il burro per dare un sapore particolare alle patatine fritte.

Meglio cucinare con il burro o con l’olio? La risposta

Il burro è spesso utilizzato per dare sapore, come nella preparazione di salse e condimenti. Ad esempio, è comune utilizzare il burro per preparare la salsa per le verdure. Inoltre, il burro si utilizza per la cottura di alimenti a bassa temperatura, come per il pesce.

L’olio d’altra parte è adatto per la frittura, in quanto ha un punto di fumo più alto rispetto al burro. È comune utilizzarlo per friggere le patatine o per fare la frittura di pesce. Inoltre, l’olio si utilizza come condimento per insalate o per marinare carne o pesce. In generale, la scelta tra olio e burro dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze delle ricette.

Quale alimento non va cotto nel burro o nell’olio?

Il burro non è adatto per la cottura ad alte temperature, poiché ha un punto di fumo più basso rispetto all’olio. Ciò significa che brucia facilmente. Quindi è sconsigliabile utilizzare burro per la frittura o per la cottura di alimenti a temperatura elevata.

D’altro canto non ci sono alimenti che è meglio non cuocere nell’olio, tuttavia alcuni tipi di olio hanno un punto di fumo più basso rispetto ad altri. Ciò significa che non sono adatti per la cottura ad alte temperature. Ne è un esempio, l’olio EVO ha un punto di fumo basso, quindi non è adatto per la frittura.