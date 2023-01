Inizia la correzione che già era stata segnalata e anticipata nei giorni scorsi dai nostri oscillatori proprietari. Fin dove si porterà? La giornata di domani darà indicazioni più precise e quasi definitive su obiettivi di prezzo e tempo. Per il momento si prende atto che si è formato un segnale ribassista in ottica multidays. Domani questo potrà essere negato o meno. Vedremo cosa accadrà. Ftse Mib: ribasso su ENEL, ENI, Intesa Sanpaolo e Unicredit? Rialzo su?

Come si dovrebbe elaborare una strategia di analisi

Quando inizia un movimento si possono ipotizzare attraverso dei calcoli statistici gli obiettivi sia di prezzo che di tempo. Questi però per onestà intellettuale sono dei meri esercizi mentali. Spesso, anzi molto spesso le nostre previsioni sono state centrate quasi al millesimo. Attenzione, dobbiamo sempre rimarcare che esse vanno sempre monitorate step by step analizzando i punti di supporto e di resistenza, e i relativi punti di inversione.

Rteniamo comunque che fra ottobre e dicembre dello scorso anno su tutti i mercati azionari internazionali sia stato segnato un bottom di lungo termine. Questo significa che il movimento in corso si rivelerà probabilmente un ritracciamento propedeutico a nuovi rialzi.

Ftse Mib: ribasso su ENEL, ENI, Intesa Sanpaolo e Unicredit? Rialzo su?

Segno rosso quasi dappertutto. Abbiamo visto rialzi solo su alcune azioni: la small cap Immsi, Brunello Cucinelli, Leonardo, Unicredit fra le maggiori capitalizzazioni.

Fra queste Brunello Cucinelli e Unicredit sono in ipercomprato e presentano divergenze ribassiste sugli oscillatori. Immsi e Leonardo potrebbero essere all’inzio di un trend railzista. Un avviso per Immsi, oggi ha scambiato volumi di almeno 7 volte rispetto alla media, ma abitualmente scambia 200/300 mila pezzi al giorno. L’ultimo prezzo è stato a 0,436 dopo aver roccato in giornata 0,4595. La prima resistenza a 0,4790. Fra ottobre 2020 e marzo del 2022 sembra che si sia formato un doppio minimo di ripartrezna di lungo termine. Dal punto di vista grafico la prima resistenza è posta a 0,4790 e al superamento e tenuta in area 0,588, quindi 0,81 come obiettivo del doppio minimo.

4 azioni che ora potrebbero scendere dal punto di vista grafico e secondo i criteri dell’analisi tecnica classica

ENEL, ultimo prezzo a 5,657. Solo una chiusura settimanale inferiore ai 5,50 farebbe aumentare le probabilità di un ritracciamento fino a 5,34/5,15 e poi 4,97.

ENI, ultimo prezzo a 14,254. Solo una chiusura settimanale inferiore ai 13,836 farebbe aumentare le probabilità di un ritracciamento fino a 12,79 e al superamento e tenuta e poi 10,80 (obiettivo di un doppio massimo che sembra essersi formato).

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,2230. Solo una chiusura settimanale inferiore ai 2,2195 farebbe aumentare le probabilità di un ritracciamento fino a 1,99 e poi 1,87.

Unicredit, ultimo prezzo a 14,62. Solo una chiusura settimanale inferiore ai 14,31 farebbe aumentare le probabilità di un ritracciamento fino a 13,20 e poi 12,31.

