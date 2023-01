Anticalcare naturale o prodotto per capelli? Ecco 4 usi della camomilla che non ti aspetti

La camomilla ha origini antichissime e viene utilizzata come calmante naturale. Non tutti sanno, però, che questa bevanda ha tantissimi utilizzi segreti. Non solo ci aiuta a stare bene e renderci belle, ma è anche un’alleata nella pulizia della casa. Ecco 4 utilizzi della camomilla che non tutti conoscono.

La camomilla è uno di quegli ingredienti che abbiamo sempre in casa. Questa bevanda ha origini antichissime, che risalgono addirittura all’Antico Egitto. Veniva, infatti, utilizzata per far scendere la febbre e per la cura della pelle. La camomilla ha tantissimi utilizzi, alcuni più conosciuti di altri.

Infatti, non tutti sanno che non serve solo a rilassarci e a farci dormire. Questa bevanda può essere usata anche in altri ambiti. In particolare, la camomilla è un ingrediente molto utilizzato nel campo della bellezza. Ci sono diversi suoi usi che ci aiuteranno a rimanere giovani e belle. Inoltre, non tutti sanno che questa bevanda può essere adoperata anche per le pulizie di casa. Scopriamo insieme tutti gli usi che la rendono anche un economico sostituto di prodotti più costosi.

Anticalcare naturale o prodotto per capelli, la camomilla è un sostituto economico

Partiamo con il suo uso più frequente. La camomilla ha moltissime proprietà calmanti e digestive. Per questo motivo se ne può fare uso soprattutto per alleviare il mal di testa o i dolori mestruali. Ma oltre a berla, essa può diventare l’ingrediente perfetto per renderci più belle.

Infatti, la camomilla può essere utilizzata anche per i capelli. Se abbiamo i capelli biondi o dei riflessi, possiamo accentuarli grazie a questa bevanda. Per farlo è semplicissimo. Ci basterà bollire circa 3 cucchiai di fiori di camomilla in mezzo litro di acqua. Lasciamo bollire per almeno 10 minuti e poi facciamolo raffreddare.

Successivamente filtriamolo e aggiungiamo un cucchiaino di succo di limone. Ci sono due modi applicarla. Il primo è bagnare le lunghezze e avvolgere i capelli in un asciugamano. Lasciamo agire per almeno 20 minuti prima di proseguire con lo shampoo. Il secondo metodo è quello di risciacquare lo shampoo con il nostro decotto alla camomilla.

Un’alleata per la salute degli occhi

La bevanda è anche un’ottima alleata contro gonfiore e arrosamento nell’area degli occhi. Prepariamo la nostra camomilla e facciamo raffreddare. Poi inzuppiamo due dischetti di cotone, strizzandoli un po’ prima di applicarli sugli occhi. Lasciamo agire per circa dieci minuti. Gli occhi saranno più riposati e meno gonfi.

Perfetta anche per le pulizie

Infine, non tutti sanno che la camomilla è anche un grande aiuto nelle pulizie di casa. Infatti, con questo ingrediente possiamo fare un perfetto anticalcare fai da te, completamente naturale. Ci serviranno 75 grammi di acido citrico, un litro di acqua demineralizzata e una bustina di camomilla. Mescoliamo tutti gli ingredienti e versiamoli all’interno dello spruzzino.

Utilizziamolo sulle aree interessate da calcare, come sanitari, piastrelle o doccia ed elementi in acciaio. Lasciamo agire per qualche minuto e, poi, passiamo un panno umido per eliminare i residui. Evitiamo, però, di usare la nostra soluzione su superfici più delicate come legno e marmo. Insomma, anticalcare naturale o prodotto per capelli, questa bevanda può farci risparmiare parecchio su molti prodotti. Sia di bellezza, che per la pulizia.