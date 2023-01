Sei a dieta e non sai come consumare le verdure? Ecco alcune minestre light da fare in casa

Sei a dieta e non sai come consumare le verdure - proiezionidiborsa.it

Le verdure anziché essere bollite o cotte in padella possono essere consumate anche sottoforma di minestra, adatte per la dieta e per mantenersi in linea.

Quando siamo a dieta bisognerebbe cercare in tutti i modi di rendere le pietanze più appetibili. Soprattutto se parliamo di verdure o secondi di pesce, che molte volte non si preferiscono. Consumare le verdure sappiamo che è molto importante, in quanto queste sono fondamentali per il nostro organismo.

Se consumate nella giusta quantità potrebbero aiutare anche a livello intestinale, specialmente a chi soffre di stitichezza. E poi che dire, sono una fonte eccezionale di sali minerali. Detto questo, vediamo le ricette alcune minestre che si possono consumare a dieta e che possiamo integrare nel nostro piano alimentare.

Minestra di verza

La verza è considerata un ottimo alimento. Questo perché garantirebbe alcuni benefici a livello cardio vascolare, grazie alla presenza della vitamina K. Quest’ultima è fondamentale per la coagulazione del sangue. Per fare questa minestra gli ingredienti che ci servono sono:

1 verza;

2 patate;

½ cipolla rossa;

1 cucchiaino di olio EVO;

50 g di prosciutto crudo light;

q.b. di sale e pepe.

Sei a dieta e non sai come consumare le verdure? Prova queste ricette gustose

Per fare la minestra di verza, il primo passaggio è quello di pulire la verdura. La mettiamo sotto acqua corrente, la tamponiamo con un panno asciutto e la tagliamo a rondelle. Prendiamo una pentola abbastanza grande e mettiamo dentro le patate tagliate a dadini con la verza. Copriamo con acqua e mettiamo a bollire. Aggiungiamo sale e pepe e la cipolla a tocchetti. Quando l’acqua si andrà quasi ad asciugare, togliamo dal fuoco. Prendiamo un frullatore e frulliamo il tutto.

La vellutata di verza è pronta ora per essere consumata. La versiamo in un piatto e aggiungiamo in superficie il prosciutto crudo tagliato a striscioline.

Minestra fagioli e funghi

Un’altra idea carina potrebbe essere quella di fare questa minestra molto particolare. Gli ingredienti sono:

200 g di orzo;

25 g di funghi;

250 g di fagioli;

½ cipolla bianca;

100 ml di brodo vegetale;

q.b. di olio, sale e pepe.

Procedimento

La prima cosa da fare è cuocere l’orzo. Lo mettiamo nel brodo caldo e lo lasciamo in cottura per circa 20 minuti, dopodiché lo scoliamo e lasciamo un po’ da parte il brodo. A questo punto non ci resta che cucinare il condimento. Prendiamo la cipolla e la tritiamo, la versiamo poi in una padella antiaderente con un po’ di olio. La lasciamo soffriggere e successivamente aggiungiamo i funghi. Aspettiamo un po’ per la cottura dei funghi, circa 7 minuti e aggiungiamo poi metà fagioli. Il resto dei fagioli li possiamo frullare con un po’ di brodo che abbiamo messo da parte. Adesso è pronto tutto per essere unito e dare forma alla minestra di orzo. Prendiamo l’orzo e lo mettiamo nella padella con funghi e fagioli. Saltiamo un po’ e aggiungiamo poi il frullato di fagioli. Se la vogliamo rendere un po’ più brodosa possiamo sempre aggiungere un altro po’ di brodo caldo. Se sei a dieta e non sai come consumare le verdure potresti provare queste due minestre, molto salutari e che saziano.