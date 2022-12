Mai più frittura di pesce o verdure molliccia perché con queste pastelle la faremo super croccante

In ogni stagione dell’anno ci divertiamo a volte ai fornelli e cuciniamo piatti semplici e gustosi sperimentando ricette. Ci sono però dei classici, le fritture. Cuocere in padella qualcosa è veloce, ma a volte le pastelle sono difficili da realizzare. Scopriamo come farne alcune per fare bella figura.

Usare padella e olio è un metodo veloce di cuocere i cibi. Friggere è una tecnica di cottura che può andare bene per pesci, carni, verdure e anche dolci. L’olio può essere profondo oppure no.

La cottura tramite immersione in olio caldo, che si sceglie soprattutto in occasioni speciali, è quella degli alimenti in pastella. Potrebbe accadere di sbagliare dosi e ingredienti. Il risultato finale, quindi, sarà deludente.

Mai più frittura di pesce o verdure molliccia seguendo alcuni accorgimenti

Scegliamo bene alcuni ingredienti per ottenere cibi croccanti. La prima pastella è semplicissima e servirà per 350 g di filetti di baccalà, già ammollati. Gli ingredienti per 4 persone sono:

200 ml di acqua frizzante fredda ;

; 150 g di farina 00 ;

; un limone biologico ;

; olio di oliva o di semi.

Per fare questa pastella versiamo l’acqua in una ciotola. Setacciamo a parte la farina e poi aggiungiamola lentamente. Mescoliamo bene il tutto con una frusta o una forchetta. È importante evitare la formazione di grumi. Grattugiamo pure un po’ di buccia di limone. Facciamo scaldare bene l’olio. La temperatura dovrà aggirarsi sui 180 gradi.

Prendiamo i filetti, immergiamoli nel composto e poi friggiamoli. Giriamoli fino a completa doratura e poi poggiamoli su carta per fritti o carta assorbente. Saliamo leggermente e serviamo.

Ricetta adatta ai broccoli

Per fare i broccoli in pastella prima dovremmo sbollentarli. La pastella in questo caso la faremo diversamente.

Per 300 g di broccolo in una ciotola versiamo 200 ml di acqua a temperatura ambiente. Aggiungiamo 5 g di lievito di birra secco e mescoliamo. Poi a poco a poco versiamo 200 g di farina 00.

Lavoriamo con una frusta e mettiamo un pizzico di sale. Appena il composto è omogeneo copriamo. Dopo un’ora immergiamo i pezzetti di broccoli nella pastella e cuociamo in olio profondo a 180 gradi.

Se si soffre di flatulenza potrebbe aiutare una tisana digestiva alle erbe a fine pasto.

Come friggere anelli di cipolla e altro

Scopriamo ora la ricetta di un’altra pastella, ideale per fiori di zucca e anelli di cipolla. Per 4 persone occorrono:

250 g di farina 00;

5 g di lievito di birra secco;

180 ml di acqua frizzante fredda;

80 ml di birra fredda;

sale.

Mettiamo in una ciotola il lievito e la farina setacciata. Aggiungiamo un pizzico di sale e versiamo l’acqua mescolando. Versiamo anche la birra e lavoriamo la pastella fino a far scomparire i grumi. Portiamo a temperatura l’olio e immergiamo fiori di zucca o anelli di cipolla prima messi in pastella.

Mai più frittura di pesce o verdure molliccia con queste ricette.

Una pastella per chi è intollerante al glutine si può fare con 150 g di farina di riso, 100 ml di acqua frizzante fredda, un pizzico di sale e di bicarbonato.

Mettere accanto al centrotavola delle feste, magari fatto da noi, due bei piatti con queste fritture delizierà la vista prima del palato.