La domanda prima o poi si rende necessaria. Senza prendere la questione come improvvida, è bene invece informarsi con consapevolezza.

È bene sapere che le risposte non sono necessariamente precise. Il reale prezzo dipenderà sempre da un preventivo preciso . Detto ciò, può essere utile farsi un’idea generale delle soglie di prezzo. Peraltro, per sostenere il conto, è bene sapere che sono molto diffuse forme di pagamento rateizzate, oltre al fatto che rientrano tra le forme di detrazioni meno conosciute nel nostro ordinamento. Così ecco quanto può costare un funerale oggi in Italia, e quanto la cremazione.

Necessario considerare la variabilità dei servizi

In estrema sintesi, le voci di spesa sono relative al loculo prescelto, alla vestizione, alla bara, al trasporto, fino alla cerimonia ed all’eventuale risalto che si vuole dare ai giornali locali della notizia. In generale, al netto delle differenze geografiche che dimostrano una media di costo leggermente maggiore nel Centro Italia, è possibile considerare che una cerimonia completa ha un costo che si aggira da 2.500 ai 5.000 €.

Considerati tutti questi elementi, ricordiamo che una voce consistente della spesa riguarda la destinazione. La concessione di un loculo funerario ha durata normalmente pluridecennale, ed il costo varia di molto rispetto alla posizione. Se si sceglie la destinazione all’interno dell’ossario o di un loculo di marmo cambia il prezzo, variando questo da 600 € fino a 4.000€. Questa voce, dunque, incide molto sulla valutazione.

Ecco quanto può costare un funerale oggi in Italia e quanto la cremazione?

Molti invece si chiedono quanto costi la procedura della cremazione, che sempre più Italiani sembrano richiedere. In questo caso occorre considerare che non sarà necessario il costo del loculo, ma che esistono spese relative ad altri aspetti spesso poco considerati (è comunque prevista la vestizione e la presenza di una bara semplice, che però verrà bruciata). In estrema sintesi, se si esclude anche il prezzo riguardante la cerimonia funebre, è previsto un esborso di almeno 1600 euro. Con una cerimonia, il prezzo supera i 2.000 €.

Diversa è invece la questione dell’acquisto di una cappella di famiglia all’interno di un cimitero. In sintesi, il prezzo dipende da un lato dai costi della concessione effettuata dal Comune di riferimento, e nel secondo caso dai costi di costruzione. Per quanto concerne i permessi ad utilizzare lo spazio comunale, la tariffa raggiunge una cifra variabile dai 10.000 € ai 20.000 €. La differenza dipende dalle dimensioni, dal Comune e dal cimitero. Per quanto concerne il secondo elemento, molto dipende dalle qualità della costruzione, degli arredi e del materiale utilizzato. Come al solito, se è impossibile fornire un prezzo preciso, si può comunque fornire una stima. I prezzi potrebbero dunque superare i 40.000 € se consideriamo tutte le spese.

Una soluzione intermedia invece potrebbe essere considerata la costruzione di una cosiddetta edicola gentilizia, o edicola di famiglia. Si tratta di una forma semplificata e più sobria di struttura consistente in piccoli tabernacoli disposti in ordine. Il prezzo applicato è decisamente inferiore considerati i minori costi di costruzione e la minore metratura. L’esborso complessivo potrebbe essere inferiore ai 10.000 €.

Sempre più persone, infine, hanno esigenze diverse rispetto alla propria sepoltura, ad esempio ricercano soluzioni che prevedano un ritorno alla natura.