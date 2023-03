Passata di pomodoro aperta lasciata in frigo: conservala così se non vuoi rischiare problemi di salute

Quante volte abbiamo usato solo metà barattolo di passata e l’abbiamo dimenticata in frigo? Ma non tutti sanno per quanto possiamo tenerla aperta per non correre rischi. E soprattutto, come possiamo conservarla per evitare la muffa? Vediamolo insieme.

Compri la confezione grande ma non la finisci mai? Così la metti in frigo e te ne dimentichi per giorni e giorni, senza badarci troppo. Ma anche se compri la passata biologica devi fare attenzione a come la conservi. Non è solo il sapore che si modifica ma potrebbe essere un grosso rischio per la salute. Vediamo insieme il metodo di conservazione migliore e cosa farne quando diventa immangiabile!

Passata di pomodoro aperta lasciata in frigo, occhio a come la conservi

Quella fatta in casa è sicuramente genuina e priva di conservanti, ma può anche deperire più velocemente. Per questo dopo pochi giorni vediamo formarsi quella patina verdastra intorno al collo del barattolo. In alcuni casi, la muffa non compare subito ma cambia il colore e l’odore è più pungente.

Per evitare che il processo di deperimento si velocizzi, possiamo utilizzare qualche soluzione furba. Ad esempio, possiamo travasarla in barattoli più piccoli e fare attenzione che non ci sia pomodoro sulla parte interna del tappo. Spesso lasciamo qualche residuo intorno alla chiusura e questi residui a contatto con l’aria marciscono prima. Poi mettiamola se possibile su un ripiano del frigorifero, per evitare sbalzi di temperatura. Infatti, ogni alimento dovrebbe essere posizionato in un punto preciso per preservarlo più a lungo.

Quanti giorni dura ed è commestibile dopo l’apertura?

Dipende sicuramente dal tipo di passata e da come è stata fatta la conserva. Per alcune tipologie di conserve si arriva anche a due mesi di stazionamento in frigo senza alcun rischio. Ma sia che abbiamo fatto in casa noi la passata sia che l’abbiamo comprata, il tempo si riduce di molto. Infatti, come conferma anche il Ministero della Salute, i sughi vanno consumati entro massimo 5 giorni dall’apertura. Se poi la passata sembra alterata di sapore, odore e presenta muffa o cambia d’aspetto non va neanche assaggiata. E se non possiamo più usare la passata per cucinarla perché si è formata la muffa?

Possiamo eliminare il pomodoro ammuffito e usare quello che rimane per le pulizie di casa! Molti non lo sanno ma l’acidità del succo di pomodoro è un ottimo lucidante e disincrostante naturale.

Ecco allora cosa fare con la passata di pomodoro aperta lasciata in frigo per diversi giorni. Il metodo migliore per evitare di consumarla tanti giorni dopo l’apertura è davvero semplice. Prendi un pennarello e scrivi la data sul barattolo o sul tappo, o in alternativa scrivilo sul calendario.