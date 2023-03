Mescola una punta di bicarbonato, succo di limone e acqua: la pozione della nonna che allevia questo fastidio comune a tutte le età

Quante volte spendiamo soldi per risolvere problemi la cui soluzione potremmo avere sotto il naso? Acquistiamo tanti prodotti quando talvolta esistono rimedi naturali della nonna efficaci e da realizzare con prodotti presenti in casa. È il caso di bicarbonato, limone e acqua, 3 ingredienti che potrebbero aiutarci in modo imprevisto e risolvere un malessere diffuso.

I vecchi rimedi a base di prodotti naturali oggi continuano a spopolare. Infatti, nonostante il passaggio del tempo, la volontà di sopperire ai problemi con ciò che si ha a disposizione rimane una costante. Ci ritroviamo così a riscoprire antiche ricette di bellezza, quanto di benessere, tramandate dalla saggezza delle nonne.

Tra gli ingredienti più usati sicuramente rientrano il limone e il bicarbonato, due prodotti dotati di diverse potenzialità. Spesso troverebbero ampia applicazione anche per quanto riguarda alcuni problemi di salute, basti pensare al loro impiego per digerire. Ma questa accoppiata risulterebbe vincente anche per un altro malanno.

Mescola una punta di bicarbonato, succo di limone e acqua: risolvi così questo problema

Il limone ha diversi utilizzi, in cucina come in casa, basti pensare alla sua capacità assieme ad altri ingredienti di togliere gli odori forti dalle mani. Apporterebbe però anche numerosi benefici in quanto fonte di vitamina C e di potassio. Inoltre sarebbe un antiossidante e fungerebbe anche da antivirale. Ed è proprio su quest’ultima caratteristica presumibilmente che si basa la ricetta che andremo a vedere, una soluzione che allevierebbe il mal di gola.

Si dovrà spremere il succo di metà limone in un bicchiere, aggiungervi la punta di un cucchiaino di bicarbonato e qualche goccia d’acqua. Mescolare il tutto e usarlo per fare i gargarismi un paio di volte al giorno. Per farli dovremo bere la soluzione preparata senza ingoiarla e piegare la testa all’indietro. Dunque, avendola così bloccata in gola, la faremo gorgogliare, dopo di che la risputeremo.

Così facendo si dovrebbe trovare sollievo da bruciore, dolore e difficoltà di inghiottire tipiche del mal di gola. Inoltre, nei casi più lievi potrebbe addirittura farlo passare, grazie all’azione disinfettante.

Alleviare ed eliminare il mal di gola

Prima di usare questo rimedio della nonna sarà bene però sentire il medico. Il mal di gola può avere diverse cause, tanto uno sbalzo di temperatura quanto ricollegarsi a infezioni di varia natura. In determinati casi sarà indispensabile una terapia di medicinali specifici assegnati dal dottore. Accertiamoci di non essere allergici al limone. Così come non vi siano altre controindicazioni nel nostro caso nell’utilizzo di quello e del bicarbonato. Qualora non vi siano ostacoli o disturbi particolari, dunque, prova il rimedio, mescola una punta di bicarbonato, succo di limone e acqua per fare i gargarismi.

Per l’infiammazione della gola e placare i sintomi potremmo poi ricorrere anche ad altri prodotti naturali, sempre dopo accertamenti medici ed esclusione di controindicazioni. Ad esempio, potremmo fare i gargarismi con infusi di malva, un’erba che disinfiammerebbe la gola e la proteggerebbe. Allo stesso modo si potrebbe usare anche mezzo cucchiaino di salvia, che sarebbe antinfiammatoria. In alternativa, senza esagerare, anche masticare un bastoncino di liquirizia potrebbe aiutare.

Altresì utile sarebbe anche bere moderatamente una tisana alla cannella. Vi si potrebbe aggiungere, per un maggiore sollievo, poi, del miele balsamico all’eucalipto o al tiglio, oppure assumere direttamente un cucchiaino di questi. Se dovessimo avere il raffreddore potremmo invece considerare alcuni decongestionanti nasali naturali.