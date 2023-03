Non sai che cosa regalare per la Festa del papà? Ecco 5 idee regalo sorprendenti che ti fanno spendere meno di 20 euro

Non sai che cosa regalare per la Festa del papà-proiezionidiborsa.it

Fare un regalo a un uomo non è sempre così semplice e ancora di più se quest’uomo è il nostro papà. Se ancora non hai pensato a un piccolo regalo per il tuo papà, questo articolo fa proprio al caso tuo. Se non hai ancora acquistato nulla o non hai idea di che cosa comprare, ecco qui la soluzione. In questo modo non incorrerai in inutili gaffes e potrai fare un figurone spendendo pochi soldi.

Anche se non serve una festa per celebrarlo e ricordargli quanto gli vogliamo bene, la Festa del papà è una ricorrenza a cui molti tengono. Tra pochi giorni sarà il 19 marzo e come ogni anno in questo giorno si celebra la Festa del papà.

La festa cade proprio in questo giorno perché si ritiene che il 19 marzo sia la data in cui morì San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Oggi vogliamo suggerire ai nostri Lettori 3 idee regalo per nulla banali, ma originali e adatte a tutti i tipi di tasche.

Non sai che cosa regalare al tuo papà? Ecco un’idea utile che sicuramente non si aspetta

Sei stanco di regalare cravatte, portafoto e orologi? Se tuo padre possiede già moltissimi di questi oggetti, ti conviene indirizzarti su idee completamente diverse. Il tuo papà è amante del fai da te? Regalagli una polsiera magnetica da polso.

Questo fantastico e pratico oggetto gli permetterà di lavorare con comodità avendo tutto ciò che gli serve a portata di mano. Questo strumento è adatto a contenere chiodi, viti e punte per il trapano, perché possiede numerose tasche. La polsiera magnetica da polso potrai trovarla su Amazon a poco più di 10 euro, ma anche in negozi per il fai da te.

Regala un’esperienza e farai un dono davvero indimenticabile

Il tuo papà ama mangiare e bere bene, ma anche viaggiare? La Smartbox “Aperitivo, passione tutta italiana!” ti dà la possibilità di scegliere tra 100 aperitivi in giro per l’Italia, per 2 persone. A soli 19,90 euro avrai la possibilità di vivere un’esperienza stupenda in compagnia del tuo papà alle luci del tramonto.

Condividere un momento e mangiare e bere insieme in un posto speciale è senz’altro uno dei modi migliori per festeggiare questa ricorrenza. Questo dono sarà sicuramente gradito al papà ed è un modo particolare per fargli capire quanto conti per noi.

Un papà sempre di corsa? Dagli la carica nel modo giusto

Non sai che cosa regalare a tuo padre per la sua festa e sei a corto di idee? Niente paura, un power bank è un’idea non solo a basso costo, ma sempre utile. Il power bank è un dispositivo che ti permette di caricare il cellulare senza avere una presa a disposizione. Questo regalo è perfetto per chi viaggia molto per lavoro, ma non solo. Anche chi ama stare all’aria aperta e nel weekend e non vuole restare senza batteria può apprezzare questo regalo.

Potrai acquistare un buon power bank nei negozi di elettronica, ma anche su Amazon, partendo da circa 15 euro. Ovviamente il prezzo sale all’aumentare della potenza del power bank.