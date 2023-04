Maria De Filippi cambia le regole di Amici: ecco perché l’eliminato viene annunciato in casetta

Prosegue il successo del Serale di Amici. Ogni sabato in onda su Canale 5 una nuova puntata del talent show regala nuove emozioni. Tre le squadre a sfidarsi, ognuna capitanata da una coppia di professori. Ancora 10 ragazzi in gara pronti a contendersi il trofeo di Amici. Tra le tante novità di questa edizione, oltre i nuovi giudici, sono cambiate altre situazioni. Maria De Filippi infatti non rivela più l’esito del televoto finale in studio. Ai ragazzi viene annunciato l’eliminato solo una volta rientrati in casetta. C’è un motivo che spiega questa nuova modalità, scopriamo di cosa si tratta.

Quest’anno tra le novità del Serale il cambio dei giudici, tre artisti molto noti siedono in poltrona rossa. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Ma non è la sola novità di questa edizione. Infatti Maria De Filippi cambia le regole di Amici. La conduttrice ora rivela l’eliminato alla fine dello spettacolo. Ovvero attende che i ragazzi rientrino in casa per rivelare il nome di chi lascerà definitivamente Amici.

Gli allievi della scuola si contendono la finale con la guida dei loro professori

Ad oggi, dopo tre puntate del programma rimangono in gara 10 ragazzi. Per la categoria canto ritroviamo i prof Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini. Per il ballo Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano. La squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro è composta da Wax, Mattia, Federica ed Alessio. Per la fazione Cuccarini – Emanuel Lo ritroviamo Cricca, Maddalena e Angelina. Infine guidati dai prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci sono Ramon, Aaron e Isobel. Ad essere eliminato nell’ultima puntata il ballerino Samu appartenente alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La conduttrice di Amici anche nell’ultima occasione non ha comunicato l’esito del televoto in studio. Bensì con un collegamento audio all’interno della casetta dei ragazzi. Ma perché questa nuova modalità? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi cambia le regole di Amici: ecco perché l’eliminato viene annunciato in casetta

Siamo in attesa del nuovo appuntamento con il Serale di Amici che si terrà sabato alle 21:30 su Canale 5. Nel frattempo ci siamo lasciati alle spalle già 3 puntate che hanno portato all’eliminazione di ben 5 ragazzi. Nell’ultima puntata è uscito ufficialmente dalla gara il ballerino Samu. In ballottaggio con il cantante Wax, Sami è stato candidato all’eliminazione. L’esito del televoto non è stato comunicato dalla De Filippi in studio ma in un secondo momento. Una volta rientrati in casetta la conduttrice ha rivelato ai ragazzi il nome dell’eliminato.

Ma perché tutto questo? Questo comportamento è stato attuato per ovviare a un problema già riscontrato con il programma Uomini e Donne. Infatti spesso il pubblico che assiste alle puntate riporta le informazioni prima della trasmissione del programma. Sia Uomini e Donne che Amici infatti non vengono trasmessi in diretta, ma sono registrati. Di conseguenza non svelando il nome dell’eliminato in studio, non possono essere divulgate anticipazioni sulla puntata. Questo perché appunto il pubblico non assiste all’evoluzione del televoto.