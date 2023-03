Nuova puntata del Serale di Amici e anticipazioni: ecco chi verrà eliminato secondo Rudy Zerbi

Domani alle 21:30 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi continua ad appassionare molti. Protagonisti anche in questa edizione i ragazzi della scuola di Amici, i loro professori ed i giudici. Tra l’altro quest’anno una giuria tutta nuova formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Per la puntata di domani ci aspettano altri colpi di scena. Questo perché lasceranno il programma altri due ragazzi. I professori di Amici hanno già un’idea, in particolare Zerby, ecco di cosa si tratta.

Sabato torna l’appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi.

Domani sera alle ore 21:30 su Canale 5 in onda una nuova puntata del Serale di Amici. Un’edizione tutta nuova che ha visto la partecipazione al programma di una nuova giuria. Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè giudicheranno tutte le esibizioni dei ragazzi. Ruolo fondamentale è ricoperto dai professori della scuola di Amici. Anche quest’anno i ragazzi di Amici saranno guidati nelle sfide dai prof di ballo e canto. Per quest’ultima categoria ritroviamo gli insegnanti Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Mentre per quanto riguarda il ballo c’è Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Ma i protagonisti assoluti rimangono gli allievi in gara per aggiudicarsi il trofeo di Amici 2023.

Chi sono i ragazzi protagonisti

Ad aggiudicarsi la maglia del Serale ben 14 allievi. Per la categoria cantanti ben 7 partecipanti: Wax, Piccolo G, NDG, Federica, Cricca e Angelina. Per il ballo invece Samu, Ramon, Megan, Mattia, Maddalena, Isobel, Gianmarco e Alessio. Durante le prime due puntate del talent show ad essere eliminati ben quattro concorrenti. Hanno lasciato la scuola due cantanti Piccolo G e NDG e due ballerini Megan e Gianmarco. Anche questo sabato ci aspettano sfide avvincenti ed emozioni forti. A sfidarsi 3 squadre: quella capitanata da Arisa e Raimondo Todaro, quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e infine la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Proprio quest’ultimo sembra avere le idee molto chiare su chi saranno i prossimi eliminati.

Nuova puntata del Serale di Amici e anticipazioni: Rudy Zerbi ha le idee molto chiare sulle prossime eliminazioni

Fin dalle prime puntate del pomeridiano di Amici i professori hanno scelto i loro allievi da seguire. Hanno investito su determinati ragazzi che fanno ora parte delle squadre del Serale. Quella capitanata dalla Celentano e da Zerby è attualmente è formata da Ramon, Isobel e Aaron. Tuttavia Rudy Zerbi non crede nelle potenzialità di un allievo della scuola. “Mi annoia”: ha dichiarato il professore in più di un’occasione. Stiamo parlando di Cricca, il cantante appartenente alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Già mandato dritto in sfida per l’eliminazione, ma poi salvo, rimane a detta di Rudy Zerbi non all’altezza. Anche nella prossima puntata il prof rimane determinato ad eliminare Cricca.