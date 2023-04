Mercati azionari internazionali al rialzo, e questo potrebbe essere solo l’inizio. Ci sono diversi elementi, sia ciclici che fondamentali, che fanno ritenere probabile che il peggio sia alle spalle. Il decennio 2021/2030, con elevate probabilità potrebbe aver segnato il suo bottom. E invece su altri settori? Cosa attendere? Ora andremo a vedere 3 materie prime che ad aprile potrebbero salire di molto e 1 che invece potrebbe scendere.

Inflazione, tassi di interesse e crescita economica

Abbiamo analizzato le serie storiche dal 1898 in poi per i mercati azionari, e tutte le serie disponibili per le materie prime e valute. Ci siamo resi conto, che i mercati azionari tendono a salire in linea con il PIL. La stessa cosa avviene anche per le materie prime. Se il PIL sale, quindi la domanda aumenta, aumenterà anche la “domanda monetaria”, ovvero l’inflazione, e quindi i tassi di interesse tenderanno a salire. In contesti del genere, se la domanda aumenta, aumenteranno quindi anche le materie prime.

Cosa attendere e su cosa scommettere nei prossimi 30 giorni e oltre?

Abbiamo visto e studiato che nel breve termine il petrolio e le sue quotazioni rimangono incerte, ora invece andiamo ad analizzare movimenti direzionali che potrebbero essere all’inizio.

3 materie prime che ad aprile potrebbero salire e 1 che invece potrebbe scendere

Iniziamo dal succo di arancia che dopo una forte salita degli ultimi mesi (in due anni circa il 200%!), oggi ha raggiunto un elevato ipercomprato sugli oscillatori di brevissimo. Al momento la materia prima quota in area 270, e fra questo livello e i 280 si ravvisano diverse resistenze che potrebbero frenare la corsa.

Invece, avena, palladio e zucchero potrebbero essere all’inizio di un movimento direzionale rialzista.

Avena, ultimo prezzo a 366 circa. Stop a 314 e obiettivo a 500 nei prossimi 18/24 mesi. Il superamento di 385 andrebbe a confermare un doppio minimo con obiettivo di breve in area 440 circa.

Palladio, ultimo prezzo a 1.463 circa. Stop a 1.385 e obiettivo a 1.800 nei prossimi 18/24 mesi. Nel brevissimo la tenuta di 1.422 potrebbe portare a un rialzo nei prossimi 30/60 giorni di circa il 3/5%.

Zucchero, ultimo prezzo a 22,25 circa. Stop a 20,64 e obiettivo a 30 nei prossimi 18/24 mesi. Nel brevissimo è stata raggiunta una resistenza che potrebbe portare a un ritracciamento di brevissimo, prima di ripartire al rialzo per tutto il mese di aprile.