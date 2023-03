Rimettersi in forma a 50 anni: il segreto di Lorella Cuccarini per sfoggiare un fisico tonico e la pancia piatta!

Con l’arrivo della bella stagione si cerca di riacquistare la forma perduta. Ma come fare? Un consiglio ce lo dà la ballerina e conduttrice Lorella Cuccarini, che ha da poco svelato la sua tecnica per mostrare un fisico mozzafiato. Ecco cosa fa per mantenersi tonica dopo la mezza età.

L’inizio della primavera ci ricorda che l’estate è solo a una stagione di distanza. Tre mesi non sono così tanti ed è bene pensare da subito a rimettersi in forma. Se non abbiamo idea di come ritrovare la nostra linea, potremmo seguire il metodo che pratica uno dei volti più noti della TV italiana. Lorella Cuccarini, a discapito del passare degli anni, è ancora uno splendore e mostra un fisico che farebbe invidia alle trentenni. Vuoi sapere anche tu qual è il suo segreto di bellezza? Ecco le buone abitudini e il programma d’allenamento.

Rimettersi in forma a 50 anni si può, la showgirl parte dalla dieta

L’abbiamo vista il mese scorso a Sanremo, con indosso un incantevole abito in paillettes e piume di struzzo. In quell’occasione, ha mostrato tutte le sue abilità di danzatrice esibendosi ne “La notte vola” accompagnata dal corpo di ballo. Attualmente, invece, la possiamo seguire nei panni di professoressa al programma “Amici” di Maria De Filippi, giunto alla sua edizione serale. In entrambe le situazioni, Lorella ha mostrato un corpo curato e pressoché perfetto. E pensare che ad agosto compirà 58 anni!

Ma com’è possibile che alla sua età sembri ancora una ragazzina? La risposta ce la dà lei stessa, così come la conferma che rimettersi in forma a 50 anni non è utopia. Che lo si voglia o no, tutto inizierebbe dalla dieta. Bisogna concentrarsi sugli alimenti ad alto contenuto di proteine, sui cereali integrali e la verdura fresca. In totale si dovrebbero consumare 5 pasti al giorno, contando anche gli snack e le barrette proteiche da inserire nel mezzo.

Un’ora di allenamento al giorno

All’alimentazione è necessario abbinare un allenamento efficace e costante. La Cuccarini ha svelato di alternare il fitness metabolico con il Calisthenics. Il primo, come sottolinea il nome, è un esercizio che si concentra sul metabolismo e la massa magra. In sostanza, si tratta di svolgere dell’attività fisica aerobica seguendo un circuito con i pesi. Durata e intensità dipendono dalla preparazione fisica di ognuno e possono variare col tempo.

Il Calisthenics, invece, è una disciplina volta a migliorare le performance di forza e flessibilità. Consiste in un allenamento a corpo libero, durante il quale si possono sfruttare sostegni come sbarre e spalliere. Tra gli esercizi base ci sono squat, iperestensioni e crunch. Lo si può svolgere comodamente a casa, oppure presso corsi organizzati in palestra e in appositi parchi attrezzati.