Di settimana in settimana stiamo seguendo questo rialzo davvero forte dai minimi del 30 ottobre dello scorso anno. Dove potrebbe portarsi? Già da inizio anno abbiamo individuato come cluster di prezzo tempo rilevante la scadenza del nostro primo setup annuale del 7 marzo. Se non cambierà qualcosa e riteniamo che non ci siano molte probabilità a favore dell’inizio di un ribasso, questa settimana sarà di continuazione rialzista. Mercati pronti per l’ultimo slancio rialzista? Ad oggi lo riteniamo molto probabile.

Le probabilità a favore

Abbiamo isolato degli swing e pattern nelle serie storiche dal 1898 ad oggi e questi ci hanno permesso di operare con una certa probabilità a favore. In sostanza, quando si forma una determinata figura sui grafici dei prezzi, riteniamo che possano dispiegarsi determinati effetti. Questo non significa che ossa accadere il contrario, spesso lo fa, ma almeno ci permette di avere un’idea di quello che potrebbe accadere, e di come comporatrsi in caso contrario. Il miglior approccio per investire a parer nostro è il seguente: sapere cosa fare se non si verifica il piano A, ovvero avere ben chiaro il piano B. In questo modo si possono impostare operazioni con un accurato criterio di money management.

Proprio questo è uno dei capisaldi per guadagnare sui mercati. Poichè questi sono imprevedibili nel breve termine, meno nel lungo, bisogna sempre mantenere una certa liquidità nel portafoglio per far fronte alle situazioni avverse. Ripetiamo, non sid eve mai essere sicuri di niente. Farlo, sarebbe una vera e propria condanna.

Mercati pronti per l’ultimo slancio rialzista?

Oggi dovrebbe essere un girono di verifica e se la nostra view settimanale si rivelerà corretta, si dovrebbe iniziare a salire con una certa decisione. Domani poi dovrebbe essere di ulteriore conferma.

La giornata di contrattazione del 26 febbraio dei listini azionari analizzati in questa rubrica ha registrato i seguenti prezzi di chiusura:

Dax Future

17.470

Eurostoxx Future

4.867

Ftse Mib Future

32.620

S&P500

5.069,53.

Cosa monitorare per mantenere il polso della situazione? Il trend rialzista potrebbe continuare fino a quando nei prossimi giorni non si assisterà a chiusure giornaliere superiori ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.055

Eurostoxx Future

4.755

Ftse Mib Future

31.000

S&P500

4.938.

Il rialzo potrebbe continuare ancora per un paio di settimane, ma come sarà il mese di marzo? Potrebbe iniziare alto e chiudere sui minimi. Vedremo cosa accadrà, per il momento concentriamoci sulle chiudere odierne e su quelle di domani.

