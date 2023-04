Pancia piatta e fisico a clessidra anche dopo i 50 anni: cosa fa per mantenersi in forma Elena Sofia Ricci

Pancia piatta, Cosa fa per mantenersi in forma Elena Sofia Ricci-Dal profilo Instagram elenasofiaricci_officialpage

Avere gli anni e non dimostrarli. Qual è il segreto di bellezza di Elena Sofia Ricci? L’attrice che ha da poco festeggiato il compleanno si mostra in splendida forma nonostante l’età. Fisico perfetto, pelle luminosa e fascino da vendere. Cosa fa per mantenersi così? Andiamo a scoprirlo.

L’attrice toscana, nata il 29 marzo 1962, è ancora una donna bellissima e in perfetta forma fisica. La sua femminilità non sfiorisce con gli anni e il suo fascino aumenta con l’età. Attrice di rara bravura, ha vinto nel corso della sua carriera molti premi tra cui tre David di Donatello. È nota al grande pubblico nei panni di Suor Angela in “Che Dio ci aiuti”. Ma più recentemente l’abbiamo vista calarsi nel ruolo drammatico di Teresa Battaglia, una profiler malata di Alzheimer protagonista della serie TV “Fiori sopra l’inferno”. Qual è la sua ricetta antiaging per avere pancia piatta e fisico a clessidra? Poche regole e tanta consapevolezza di sé.

Niente fumo

L’attrice ha più volte dichiarato di sentirsi più bella ora, in età matura, che da ragazzina e di non essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica, almeno non finora. E soprattutto, di non averne sentito il bisogno. Insomma, una donna che si piace nonostante il passare degli anni. Uno dei suoi segreti di bellezza è di aver detto basta al fumo già da molti anni.

Il fumo ha conseguenze devastanti sulla pelle, che perde tono ed elasticità, ingrigisce e si riempie di rughe. La scelta di smettere di fumare ha preservato la sua pelle dall’invecchiamento, mantenendola morbida e luminosa. Inoltre, l’attrice dorme un numero sufficiente di ore. Va a letto alle nove e si alza alle sei.

Pancia piatta e fisico a clessidra con relax ed esercizio fisico

Da adolescente aveva i brufoli, era miope e si sentiva lontana dai canoni di bellezza del tempo. Non era magra, non era bionda, non aveva i capelli lisci. Ora ha maggiore consapevolezza della sua bellezza, che coltiva con cura ed attenzione. Relax ed esercizio fisico, cura della pelle e dell’alimentazione.

L’attrice fa molta attività fisica seguita da un personal trainer, anche per sconfiggere il mal di schiena. Ha molta cura del suo corpo. Di sera non va mai a letto senza struccarsi e protegge la pelle del viso e del corpo con creme antietà. Piccole regole di routine quotidiana che seguite con costanza danno i loro frutti nel tempo. Inoltre è molto attenta all’alimentazione, per evitare di ingrassare.

La dieta

Cosa mangia Elena Sofia Ricci? In effetti non molto. L’attrice ama la buona cucina, ma è sempre molto attenta alla scelta dei cibi, che preferisce leggeri e ipocalorici, proprio per mantenersi in forma. Nella sua dieta non mancano le verdure, la frutta fresca, senza però esagerare con le quantità, l’olio extravergine di oliva per la bellezza della pelle.

L’attrice sostituisce il vino con succo di mirtillo, ricco di antiossidanti, e consuma molti semi, che sono ricchi di lipidi. Non rinuncia a nulla, anche se modera le quantità. La sera si concede dei pasti leggeri a base di carboidrati anche se in porzioni ridotte. I carboidrati stimolano l’innalzamento dei livelli di triptofano favorendo il sonno e il relax. Ama molto la cucina italiana e ogni tanto si concede qualche buon piatto, come gli spaghetti alle vongole.