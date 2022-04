L’amore per il mare è un sentimento forte e profondo che dura tutta la vita. Le acque trasparenti dai riflessi azzurrati, il rumore delle onde che si infrangono sul bagnasciuga e il sole che si riflette sulla massa d’acqua e la rende traslucida sono esperienze forti che rimangono dentro a lungo. Chi ama il mare lo farà per tutta la vita e sarà sempre sensibile al suo richiamo. Tuttavia, i veri estimatori fuggono dalle spiagge attrezzate, dalle musiche assordanti e dai balletti in spiaggia. Cercano invece luoghi in cui il mare è ancora incontaminato ed esprime tutta la sua bellezza.

Una meta per tutte le esigenze

Hvar in Croazia, a due passi dalla costa adriatica, conserva queste caratteristiche. È una piccola isola di forma allungata larga appena 11 km, raggiungibile in traghetto dalle coste italiane o da quelle croate. È considerata tra le isole più belle al Mondo per quel fascino selvaggio che ancora conserva, non ancora corrotto dalla mano umana, e per l’inconfondibile profumo di lavanda. Una meta che soddisfa tutte le esigenze. Perfetta per chi cerca spiagge seminascoste dalla vegetazione, da raggiungere solo a piedi, e che si svelano solo all’ultimo momento. Acque trasparenti e fondali in vista, pieni di pesci che si spingono fino a riva. Un mare scomodo con spiagge sassose ma di una bellezza primordiale. Una tappa obbligata è Parmizana con la spiaggia dalla finissima sabbia bianca.

Mare cristallino e spiagge bianche in questa meravigliosa isoletta a due passi dalla costa adriatica che i turisti ameranno per sempre

È possibile a Hvar visitare villaggi di piccole dimensioni con strade lastricate in pietra e strette, per conservare l’ombra anche nelle ore più assolate.

È un’isola perfetta anche per chi desidera una vacanza all’insegna della mondanità. Ristoranti raffinati e locali da movida si aprono la sera lungo le strade del paese principale che ha lo stesso nome dell’isola, Hvar. Questa cittadina è la meta preferita da chi ama la sera tirare fino a tardi e godersi la vita notturna nei locali frizzanti di vita. Gli italiani la prediligono. Chi invece preferisce la tranquillità sceglie Stari Grad, una località più dimessa, in cui ci si alza presto per le escursioni e la sera si va a letto alle 10. È la meta prediletta dai turisti nordeuropei e dagli sportivi che amano alzarsi presto la mattina per lunghe escursioni alla ricerca di mare cristallino e spiagge bianche, o di calette isolate e meravigliose. E che amano addentrarsi tra la fitta vegetazione dell’interno per ammirare paesaggi incontaminati.

Lettura consigliata

È un gioiello incastonato ai piedi di un monte questo antico complesso che non tutti conoscono ma da visitare almeno una volta