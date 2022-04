A volte basta poco per migliorare la propria casa. Invece di acquistare nuovi mobili, rinnovare totalmente intere stanze e spendere tantissimi soldi, possiamo prendere pochi e intelligenti accorgimenti.

Oggi parliamo di una stanza in particolare che si può migliorare in fretta, ovvero la cucina. Questa stanza ha due caratteristiche importanti: la luminosità e lo spazio. Si tratta infatti del posto dove cuciniamo, e non avere abbastanza spazio rende davvero difficile preparare le nostre ricette. Se poi manca anche un’illuminazione adeguata, la cucina diventa persino un posto pericoloso, in cui è facile tagliarsi o ustionarsi mentre si cucina.

Conosciamo dunque i consigli da seguire per avere una cucina migliore, nella quale sia più facile lavorare. Una cucina che sembri molto più bella, spaziosa e illuminata, un po’ come quelle che si vedono nelle riviste.

Pochi accorgimenti sono sufficienti per avere una cucina bellissima

La cosa fondamentale è sfruttare al meglio lo spazio a disposizione. Come prima cosa gettiamo tutto ciò che non utilizziamo più, o perlomeno spostiamolo in cantina: vecchi mobili, posate che non usiamo da tempo, e magari anche quel tostapane che ci serve una volta ogni tre mesi. Una volta fatto, avremo ben chiaro tutto quello che dobbiamo effettivamente far stare nella nostra cucina.

Per avere più spazio, cerchiamo di essere un po’ creativi: ad esempio, possiamo sfruttare lo spazio verticale. Apriamo tutti i mobili dove abbiamo le stoviglie e proviamo ad appendere dei gancetti sulla parte alta di ogni piano. Così potremo appenderci tazze, presine e altri utensili senza sprecare spazio sul piano.

Compriamo piccole mensole per appoggiare barattoli e utensili. Queste occupano molto meno spazio di un mobile nuovo e, tra l’altro, costano di meno.

I consigli da seguire per avere una cucina più spaziosa e meglio illuminata che sembra uscita da una rivista

Come fare, invece, per avere una cucina meglio illuminata? Cerchiamo innanzitutto di disporre i nostri mobili ed elettrodomestici in modo che non coprano nessuna fonte di luce. Questo ovviamente non è sempre possibile, perché lavastoviglie e fornelli non si possono spostare.

Cerchiamo allora di acquistare luci in abbondanza per vedere meglio. Ogni cucina che si rispetti dovrebbe avere qualche luce più soffusa e più riposante per quando non si cucina. I piani in cui si lavora, invece, dovrebbero essere molto ben illuminati. Acquistiamo quindi delle nuove lampadine, e magari dei piccoli faretti, per vedere bene e cucinare in maniera sicura.

Stiamo ovviamente attenti a dove mettiamo le prese elettriche per la luce. Queste non devono essere troppo vicine ai posti dove scorre l’acqua perché potrebbero diventare molto pericolose.

