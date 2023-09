Mangiare l’amatriciana e la carbonara nel ristorante di Claudio Amendola a Roma: quanto costa e cosa offre il menù?

Claudio Amendola è uno degli attori più apprezzati e amati dal pubblico italiano. Conquista proprio tutti con la sua bravura, ma anche con la simpatia e l’ironia.

Non solo cinema e televisione, Claudio è anche il titolare di alcuni ristoranti, tra cui il Frezza nel centro di Roma. Scopriamo cosa offre il menù e quanto costano i singoli piatti.

Roma è indubbiamente una delle città più belle e affascinanti del Mondo.

Papi, imperatori, artisti, hanno lasciano nel corso dei secoli una traccia del loro passaggio, che oggi possiamo visitare e ammirare.

Roma è un luogo straordinario che ammalia i visitatori con la sua cultura, la sua storia e le infinite bellezze.

I resti antichi come il Colosseo, i Fori Imperiali o il Circo Massimo ti rubano il cuore. La magnificenza delle piazze e la maestosità delle chiese lasciano a bocca aperta.

Per non parlare della cucina locale che ha origini contadine. Ricette semplici ma saporite che si tramandano di generazione in generazione.

Non solo grande attore

I ristoranti della Capitale sono tantissimi, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Un locale, in particolare, è molto amato e apprezzato. Il suo titolare è un celebre attore e regista romano. Parliamo del mitico Claudio Amendola.

La sua carriera è costellata da grandi successi sia cinematografici che televisivi. Claudio Amendola è molto amato e apprezzato dal pubblico per la sua bravura e simpatia.

Oltre al cinema e alla televisione, l’attore ha voluto cimentarsi anche con la ristorazione.

Frezza-Cucina de Coccio è un locale al centro di Roma, molto vicino a Piazza del Popolo. Un ristorante che rende omaggio alla cucina romana e alle sue classiche ricette.

Il menù è ricco di piatti della tradizione, realizzati con materie prime di alta qualità e curati nell’esecuzione e nella forma. Sono serviti nel classico coccio, che gli antichi romani usavano come piatto da portata.

L’ambiente è molto informale ma estremamente curato, con i suoi tavoli in marmo e le banche in legno.

Mangiare l’amatriciana e la carbonara nel ristorante di Claudio Amendola: tutti i prezzi

Ma diamo un’occhiata al menù e ai suoi prezzi, che appaiono subito molto accessibili.

Iniziamo, con il costo della mitica carbonara che Claudio Amendola propone a 14 euro. Stesso prezzo per l’amatriciana e la cacio e pepe.

Passiamo ai secondi. Non può assolutamente mancare nel menù la coda alla vaccinara al prezzo di 16 euro. La trippa è proposta a 12 euro, mentre le polpette al sugo a 13 euro.

A completare l’offerta gastronomica, ecco anche le pizze e i fritti. Claudio propone, ad esempio, la pizza margherita a 9 euro mentre la capricciosa a 12 euro.

Non possono mancare i supplì al costo di 3 euro (un pezzo), mentre quelli “Gricia style” sono proposti a 4 euro.

Per quanto riguarda i dolci il menù propone, ad esempio, il tiramisù a 8 euro e la torta fatta in casa a 6 euro.

Ecco, quindi, quanto costa mangiare l’amatriciana e la carbonara nel ristorante di Claudio Amendola, e non solo.

Oltre alla vasta scelta e alla bontà dei piatti, anche i prezzi sono abbastanza accessibili e contenuti