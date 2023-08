Gustare un dolce nella pasticceria di Damiano Carrara a Lucca: ecco quanto costano torte e monoporzioni nel famoso Atelier

Il meraviglioso ed elegantissimo Atelier Damiano Carrara di Lucca propone dessert spettacolari, un’esplosione di sapori realizzati ad arte, con sapiente maestria. Ma che prezzo hanno le creazioni del noto pasticcere toscano?

Il boom dei programmi televisivi culinari, oltre a fare conoscere ricette provenienti da tutto il Mondo, ha rivelato la personalità di alcuni professionisti del settore. Attraverso le varie puntate degli show più famosi abbiamo potuto apprezzare sia il cibo che la simpatia di molti chef, come Cannavacciuolo. Non solo abbiamo ammirato le pietanze salate eseguite a regola d’arte, ma anche i dessert golosi creati dai più grandi pastry chef. Tra i protagonisti, e giudice, di Bake Off Italia e Cake Star c’è un giovane e brillante pasticcere toscano, Damiano Carrara. Nato a Lucca nel 1985, ha iniziato la sua carriera in America e, insieme al fratello, ha aperto la sua prima pasticceria a Los Angeles. Proprio nel suo libro “nella vita tutto è possibile” racconta le sfide e le avventure che ha dovuto affrontare per affermarsi e coronare il suo sogno.

Gustare un dolce nella pasticceria di Damiano Carrara a Lucca: dessert e ambiente sublimi

Inoltre, qualche mese fa lui e la sua famiglia sono diventati i protagonisti di una sorta di reality, “Casa Carrara, dolci in famiglia”. In questo format è possibile ammirare il suo Atelier e vedere come nascono le sue creazioni in laboratorio. Si trova a Lucca in Via Matteo Civitali la meravigliosa pasticceria “Atelier Damiano Carrara”, un luogo raffinato, elegante e ricco di dolci particolari.

L’estetica delle sue creazioni colpisce immediatamente, ma il gusto è ancora più sorprendente, mescola alla perfezione sapori diversi e unici. Nel sito ufficiale si possono ordinare e ricevere torte e dolci direttamente a casa, oppure chiedere informazioni su eventi, corsi e torte nuziali indimenticabili. Non resterà, quindi, che scegliere un dolce di Damiano e il suo staff, ma che prezzo hanno?

Cake e piccole creazioni deliziose

Se abbiamo qualche ricorrenza o semplicemente voglia di gustare un dolce nella pasticceria di Damiano Carrara a Lucca, potremo acquistare una splendida torta. La golosa American Pie con noci pecan, frolla, caramello salato e vaniglia costa 30 euro, stesso prezzo anche Magia D’autunno a base di nocciola, frangipane e caramello morbido. Con 35 euro potremo portare a casa una particolare cake alle zucchine, mandorle e crema pasticcera oppure il Golosone, con cioccolato, nocciola e gianduia.

Costa 42 euro la torta Coccobello, un tripudio di cocco e una nota di lime. Per quanto riguarda le spettacolari monoporzioni, alcune costano 15 euro, come la Nostra Crostatina o Las Vegas, una cheese cake con fragole della Basilicata e crumble alle mandorle. Con 16 euro potremmo assaporare l’Esotica, la Biancarosa, Io e te e la freschissima Estate-Toscana con cremoso al pinolo, geleè di albicocca e biscuit al basilico.