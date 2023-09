L’incredibile vacanza di Pier Silvio Berlusconi con la famiglia in una prestigiosa località, il costo di una notte è salatissimo

Altro che mete low cost, ecco dove ha scelto di trascorrere le vacanze il miliardario Pier Silvio Berlusconi insieme a Silvia Toffanin e i figli. Una location straordinaria con acque turchesi a pochi passi dall’Italia e con prezzi da capogiro

Non tutti cercano di risparmiare quando si tratta di vacanze estive. C’è chi non ha bisogno di fare attenzione al budget e progetta viaggi da capogiro, che pochi possono permettersi. Le grandi star di Hollywood scelgono le destinazioni più gettonate e lussuose per rilassarsi anche insieme a tutta la famiglia. Per non parlare delle ville sfarzose e sontuose che spesso finiscono nelle copertine delle più note riviste di design, sono la location ideale di molti vip. Ma non sono gli unici a permettersi vacanze faraoniche, anche alcuni personaggi di spicco italiani vivono esperienze estive non proprio low cost. Nella classifica dei più ricchi al Mondo occuperebbe una posizione rilevante il meneghino Pier Silvio Berlusconi, secondogenito di Silvio, scomparso a giugno. Pier Silvio è un imprenditore di successo e vive da più di 20 anni una bellissima storia d’amore con Silvia Toffanin, dalla quale ha avuto 2 splendidi figli.

Non solo Portofino, ecco l’incredibile vacanza di Pier Silvio Berlusconi con la famiglia

Il figlio del Cavaliere avrebbe, insieme a tutta la famiglia, un posto del cuore dove trascorre da molti anni le vacanze, ovvero Portofino. Sembrerebbe che ogni volta che si reca in questo meraviglioso luogo, affitti il Castello di Paraggi, una storica residenza nella frazione di Santa Margherita Ligure. Effettivamente in quella zona sono presenti diverse abitazioni di lusso che costano un occhio della testa. Poco più di un anno fa l’imprenditore sarebbe diventato proprietario di una villa incantevole, con annesso vigneto e panorama da urlo sul Golfo del Tigullio. Villa San Sebastiano conterebbe circa 9 camere e 7 bagni in più di mille metri quadrati, una piscina e oltre un ettaro di terreno. Ma l’incredibile vacanza di Pier Silvio Berlusconi con la famiglia questa estate si è svolta in una meta con una mare turchese, Calvi, in Corsica. Alcune foto ritraggono alcuni momenti di questa vacanza all’insegna del relax, mare, serate in barca e sport.

Ville e Hotel a 5 stelle

Effettivamente il borgo medievale di Calvi è straordinario, non solo per le acque trasparenti e paesaggi spettacolari. Un luogo incantevole dove poter ammirare le vie pittoresche, le mura antiche, i palazzi storici e la Cattedrale. Nonostante sia possibile trovare offerte e soggiornare a prezzi ordinari, gli alberghi e le ville più rinomate ed eleganti hanno dei costi da capogiro. Trascorre un weekend di settembre in una di queste strutture potrebbe costarci dai 280 ai 700 euro a notte, una spesa che non tutti possono affrontare.