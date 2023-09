I consigli per non spendere troppo sulla spesa post rientro e cosa fare per evitare sprechi 

Sei tornato dalle vacanze pronto per andare a fare la spesa? Occhio al risparmio e a questi trucchi per evitare di buttare cibi dal frigorifero.

Adesso che le vacanze sono finite praticamente per tutti, c’è da prepararsi al grande rientro.

Ovviamente non solo psicologicamente, come spesso si dice scherzando, ma anche e soprattutto in maniera pratica.

E tra le prime cose da fare quando si torna a casa c’è sicuramente un giro al supermercato.

Dopo essere stati più o meno a lungo in ferie è tempo di riaccendere il frigorifero o smaltirne gli avanzi per poi riempirlo.

Visto che poi però c’è sempre da lamentarsi su costi e sovrapprezzi, attenzione a calibrare bene la spesa.

Anche perché in vista di settembre non serve solo la scorta di cibo, ma anche quella di cartoleria che incide non poco sul bilancio.

Ecco quindi dei consigli per non spendere troppo sulla spesa post rientro e qualche dritta per evitare di dover buttare i cibi freschi.

Cosa comprare?

Prima di tutto, non bisogna lasciarsi trascinare senza pensare dalle offerte: bisogna preparare con anticipo una lista della spesa strategica.

Tra le cose su cui non lesinare, sicuramente frutta e verdura di stagione, fresche o in versione surgelata per ogni evenienza.

E a proposito di prodotti a lunga conservazione, fai scorta di piadine, tonno sott’olio, legumi in scatola, pasta e sughi pronti di vario tipo.

Meglio invece evitare merendine e biscotti confezionati e provare a ritagliarsi del tempo per dei preparati casalinghi.

È vero che non si ha mai tempo, ma alcune ricette sono davvero facili, veloci e con pochissimi ingredienti.

I consigli per non spendere troppo sulla spesa post rientro più qualche dritta per conservare correttamente gli alimenti da frigo

Ma anche una volta finito di fare la spesa, la strategia di risparmio non è ancora finita.

In effetti, c’è ancora chi ingenuamente sbaglia a inserire alcuni alimenti in frigorifero, con il risultato che poi sono da buttare e ci si lamenta.

Ad esempio, se generalmente è chiaro che il caffè debba essere conservato in luogo fresco e asciutto, non tutti lo fanno con pomodori o banane.

I primi sarebbero da sistemare in una ciotola, così oltre a dare colore alla cucina riuscirebbero a maturare correttamente, mantenendo intatto il loro sapore.

Per quanto invece riguarda le banane, dipende se sono già mature oppure ancora acerbe.

Nel primo caso è giusto riporle in frigorifero, nell’altro meglio di no perché risultano solamente più propense ad annerire.

Lo stesso discorso vale anche per le mele, regine d’autunno: messe al fresco tendono a perdere la loro caratteristica croccantezza e a diventare farinose.

Anche aglio e cipolla non dovrebbero mai stare sui ripiani del frigorifero perché diventano maggiormente soggetti a bulbi e muffe.

Oppure ancora: è consentito congelare il pane per utilizzarlo in situazioni di emergenza, ma mai metterlo in frigorifero perché diventa raffermo.

Infine, anche le erbe aromatiche devono stare lontane dalle basse temperature.

Se da una parte potrebbero dare colore e profumo agli interni dell’elettrodomestico, dall’altra tenderebbero ad appassire molto velocemente.