Make-up di Capodanno: ecco i trucchi e i colori di tendenza per essere al top anche a 60 anni

Mancano pochi giorni a Capodanno ed è il momento di capire come truccarsi per il cenone. Tra poche righe scopriremo i trucchi perfetti per ogni tipo di viso e i colori top consigliati dagli artisti del make-up. Idee e abbinamenti perfetti per valorizzare il volto a ogni età.

Tra una settimana celebreremo l’arrivo del nuovo anno e fervono i preparativi per i festeggiamenti. C’è chi ha scelto di viaggiare alla scoperta dei borghi italiani. C’è chi, invece, passerà il 31 dicembre in famiglia o con gli amici. Qualunque sia la scelta, l’obiettivo è uno: apparire al top e fare una straordinaria figura. E per farlo dobbiamo scegliere il giusto make-up di Capodanno. Allacciamo le cinture perché stiamo per scoprire i colori e le tendenze trucco più trendy per ogni età e per ogni tipo di volto.

Il make-up effetto naturale è perfetto anche dopo i 50

Il grande dilemma quando si parla di trucco per Capodanno è quello tra eccentricità e sobrietà. Per chi preferisce la seconda il consiglio è quello di puntare sul look nude. Ombretto chiaro sulla palpebra mobile, eyeliner nero sfumato e sfumature leggere intorno agli occhi. Aggiungiamo un fondotinta neutro idratante che illumini l’incarnato e il gioco è fatto. Un abbinamento perfetto per le over 60 e che ha un altro vantaggio: quello di proteggere la pelle dal freddo se passeremo il 31 all’aperto.

Il trucco per chi vuole farsi notare: glitter e brillantini adesivi

Per chi invece vuole assolutamente farsi notare le parole magiche sono glitter e brillantini. Non vogliamo impazzire con il make-up? Niente paura. Possiamo optare tranquillamente per un ombretto scuro per tutta la palpebra su cui applicare uno strato di luminosissimi glitter. Una soluzione facile e veloce e ad alto effetto scenografico.

Se vogliamo osare ancora di più, invece, puntiamo sui brillantini adesivi. Un tocco di colla per ciglia finte e poi spazio alla fantasia. Tra le forme più trendy apparse in passerella ci sono stelline, cuori, gocce e borchie. Scegliamo quelle che ci piacciono di più e abbiniamole a una base trucco nera o grigia. L’impatto è assicurato.

Make-up di Capodanno: come truccare le labbra e il viso

Abbiamo appena scoperto come valorizzare gli occhi e l’incarnato della pelle. Restano da truccare le labbra e il viso per esaltarne i punti di forza. Per le labbra le scelte migliori sono due. La prima è quella di puntare sul tradizionale rosso o sul nude lucido. La soluzione perfetta per essere eleganti senza eccedere. La seconda è quella di optare per un rossetto blu oppure per un gloss glitterato. Sono i colori più trendy di questo Capodanno.

Per la base viso, infine, cerchiamo di mantenerci leggere. Una buona soluzione è quella di applicare un primer idratante e illuminante e poi un fondotinta non troppo pesante. Riusciremo a non “caricare” troppo il viso e allungheremo la durata del make-up.