Capodanno magico in Toscana: ecco i 3 migliori borghi per salutare l’arrivo dell’anno nuovo

Ecco dove andare se vogliamo trascorrere il Capodanno in Toscana evitando il caos delle grandi città. Stiamo per scoprire 3 piccoli borghi davvero incredibili che ci ruberanno il cuore e in cui mangeremo davvero benissimo.

La Toscana è da sempre una delle mete di vacanza più rinomate al Mondo e in ogni momento dell’anno regala spettacoli indimenticabili. E non soltanto grazie alla bellezza di città d’arte come Firenze, Pisa e Siena. Il vero segreto di questa regione sono i suoi borghi, ognuno con le proprie bellezze e la propria storia da raccontare. 3 di questi sono perfetti da visitare se abbiamo sempre sognato di trascorrere un Capodanno magico in Toscana. Corriamo a prenotare perché ci regaleranno emozioni indimenticabili.

Perché scegliere Anghiari per una vacanza a Capodanno

Iniziamo il nostro tour dalla provincia di Arezzo, zona ricchissima di borghi spettacolari e spesso troppo sottovalutati. Uno dei più belli in assoluto in cui passare il Capodanno è sicuramente Anghiari.

Anghiari è una vera perla di origine medievale famosa per le sue fortificazioni e per le strade in pietra che sembrano sospese nel tempo. Un luogo che con l’atmosfera delle festività natalizie si veste di magia e ci farà sentire i protagonisti di una fiaba.

Le meraviglie di Pitigliano

Risaliamo la Regione per scoprire Pitigliano una vera e propria perla incastonata nella provincia di Grosseto. Pitigliano è noto come la “piccola Gerusalemme” grazie alla bellezza e particolarità del suo centro storico e fa parte de i Borghi più belli d’Italia.

Visitare il borgo durante le festività natalizie e per Capodanno è un’esperienza unica nel suo genere. Potremo infatti assistere alle celebrazioni cristiane e a quelle della comunità ebraica, mangiare alla grandissima e assaggiare alcuni dei vini più buoni della Toscana.

Capodanno magico in Toscana: un viaggio tra le bontà e le bellezze di Pienza

Se vogliamo unire cultura, natura e buona cucina il consiglio è quello di prenotare una vacanza breve a Pienza a cavallo di Capodanno. La stupenda Pienza è infatti uno dei borghi della provincia di Siena più ricchi di punti di interesse. Per gli amanti della storia ci sono il Duomo, la splendida Piazza Pio II e Palazzo Piccolomini. Per chi non riesce a rinunciare al trekking e alle escursioni anche in inverno ci sono le dolci colline della Val d’Orcia.

Chi è appassionato di cucina può gustarsi il famoso Pecorino di Pienza, uno dei più buoni d’Italia. Ovviamente accompagnato da un Brunello di Montalcino d’annata, vino che non ha certo bisogno di presentazioni.