C’è una particolare e adorabile versione della stella di Natale, ha conquistato tutti!

La stella di Natale è la pianta più ricercata e apprezzata durante le feste. Ma non serve avere tanto spazio per quella grande come piace alla nonna. C’è una versione particolare, più piccola, che molti preferiscono. Ecco qual è e come curarla.

Ci sono alcune piante che fioriscono in inverno e questo le rende adatte a diventare simbolo della stagione e delle feste. A Natale e Capodanno, dunque, non ci sono solo alberi oppure il rosso e il bianco candido della neve. Ci possono essere anche tanti fiori colorarti come i ciclamini.

In realtà la pianta più ricercata è quella dalle splendide brattee rosse che riesce a donare proprio l’atmosfera giusta. C’è una particolare e adorabile versione della stella di Natale ad attirare di più l’attenzione. Tutti ne vanno pazzi ed è molto più facile da posizionare e da curare.

Stiamo parlando della stella di Natale in versione “mini”. Avere una piantina molto piccola, invece di una grande e ingombrante, è preferibile da moltissime persone. Queste magari non hanno molto spazio in casa, ma vorrebbero avere ugualmente qualcosa che possa richiamare la natura e abbellire.

C’è una particolare e adorabile versione della stella di Natale che si cura in questo modo

La Mini Poinsettia, questo il suo vero nome scientifico, ha le stesse caratteristiche della pianta più grande. Chi frequenta spesso supermercati e centri commerciali in inverno sa perfettamente che ci sono diverse versioni della pianta, di tutte le dimensioni e di diversi colori.

Il tipo mini è quello in assoluto più economico, più versatile e più apprezzato in generale. Anche chi non ama particolarmente le piante non può fare a meno di trovarla assolutamente bellissima e adatta ad un piccolo angolo della casa.

Trovarle un posto è davvero facile, ma come si cura la mini stella di Natale? Ecco cosa fare nello specifico dopo averla ricevuta in regalo o averla comprata:

(luce indiretta), senza correnti d’aria e lontano da termosifoni, stufe e caminetti; la temperatura ideale è compresa tra i 14 e i 20 gradi ;

; in commercio ci sono concimi appositi, ma va bene anche il caffè in polvere diluito nell’acqua ogni 15 giorni;

il terreno deve essere asciutto prima di innaffiare di nuovo e un po’ d’acqua va spruzzata su foglie e brattee ogni 4-5 giorni;

il vaso piccolino va cambiato quando le radici iniziano a crescere.

Rinvasare questa piccola pianta è necessario dopo un po’ di tempo. È venduta in vasetti molto piccoli per le sue dimensioni, ma le radici hanno bisogno di spazio se crescono e se sono curate bene per farlo.

A cosa stare attenti

Le indicazioni degli esperti per la piantina, ma anche per tutte le sue varianti, sono poche. In particolare, bisogna fare attenzione a quando si acquista, alle sue condizioni e al viaggio verso casa. Deve essere una pianta sana, rimasta in un ambiente opportuno ed essere protetta nel trasporto.

Inoltre, mai metterla sulla porta di ingresso o in un corridoio. Infine, attenzione alle malattie che potrebbe sviluppare. In particolare, questa pianta è molto fragile e soggetta a marciume, muffa grigia, mosca bianca, afidi e ragnetto rosso.