Si sa che camminare è fra i modi più semplici per fare esercizio fisico. Ma un nuovo tipo di camminata prometterebbe risultati migliori. Questo allenamento ha una serie di benefici inaspettati, che non riguardano solo il corpo. Scopriamo di cosa si tratta.

Cosa vuol dire plalking

Fare un po’ di movimento ogni giorno è fondamentale per mantenersi in salute. Lo sport aiuterebbe a prevenire svariate malattie, addirittura potrebbe contribuire a rallentare il Parkinson. In molti però non sanno da dove cominciare per iniziare a muoversi.

Fra le attività più accessibili a tutti c’è sicuramente la camminata: non costa nulla e non richiede sforzi eccessivi. Alla lunga, però, limitarsi a camminare può diventare noioso.

Fortunatamente esistono delle alternative. Per mantenere la pancia piatta e il colesterolo sotto controllo si potrebbero provare degli esercizi rilassanti. Un’altra soluzione molto in voga ultimamente è il plalking. Ma cosa significa questo strano termine?

La parola plalking nasce dalla fusione di due espressioni in inglese: camminare e raccogliere i rifiuti. È dunque facile capire di cosa si tratta. Basta armarsi di guanti e un sacchetto dell’immondizia e fermarsi a raccogliere cartacce e bottiglie mentre si cammina. Ecco i benefici di questa attività.

Si avrebbero glutei di marmo e fisico in forma a 50 o 60 anni con la camminata innovativa dai benefici inaspettati

Il plalking nasce come alternativa al plogging, ossia al raccogliere rifiuti mentre si corre. Rispetto a quest’ultima attività, è più indicata per le persone oltre i 50 o 60 anni, che spesso preferiscono la camminata alla corsa.

Rispetto a una classica passeggiata, però, il plalking ha dei benefici in più. Il primo è che aiuta a mantenere in forma tutto il corpo. Infatti, per raccogliere i rifiuti, è necessario chinarsi, esercitando la flessibilità e l’equilibrio.

Un consiglio è piegarsi eseguendo lo squat, ossia l’esercizio che allena i glutei e i quadricipiti. Così si avrebbero glutei di marmo e un bel fisico in forma!

Il secondo beneficio del plalking è che si tratta di un’attività amica dell’ambiente. Raccogliere i rifiuti mentre si cammina significa fare la propria parte nel mantenere pulito il quartiere, il parco, la spiaggia. L’importante è ricordarsi di fare la raccolta differenziata e non gettare tutti i rifiuti nello stesso bidone.

Infine, il plalking è l’attività perfetta per chi desidera socializzare. Sta infatti prendendo piede in tutta Italia, e sono numerosi i gruppi di volontari che si riuniscono per camminare facendo amicizia. Insomma, uno sport che fa bene alla salute, al Pianeta e al cuore!

