I legumi, come ben sappiamo, sono un alimento molto importante per la salute del nostro organismo. Essi, infatti, sono fonte di carboidrati, fibre e proteine vegetali che contribuirebbero a migliorare la salute dell’intestino e mantenere stabili i livelli di glicemia.

In questo articolo analizzeremo le proprietà ed i benefici di una particolare varietà di piselli, ossia le taccole. Chiamati anche piselli mangiatutto, di questo particolare legume si consuma ogni sua parte, dal baccello ai semi, ma sempre previa cottura. A differenze dei suoi cugini, inoltre, esse possiedono dei baccelli leggermente più larghi e piatti, lunghi circa 10 centimetri.

Nonostante siano dei legumi, dal punto di vista nutrizionale possono essere considerate delle vere e proprie verdure. Infatti, sono composte per il 90% di acqua e contengono pochissime calorie (18 ogni 100 grammi), fattori che le renderebbero ideali per chi desidera perdere peso.

I picchi di insulina starebbero sotto controllo grazie a questo legume che aiuterebbe anche a dimagrire

Le taccole contengono molti sali minerali come potassio, fosforo e calcio; nonché vitamine del gruppo B, vitamine C e provitamina A.

Ma oltre a questo, esse hanno anche un basso indice glicemico, che le renderebbe perfette per chi ha bisogno di tenere a bada l’insulina. Stiamo parlando, quindi, ad esempio di soggetti diabetici, obesi o in sovrappeso.

Inoltre, sono anche un’ottima fonte di fibre e, per questo motivo, potrebbero essere un valido rimedio per regolarizzare l’attività intestinale.

Tuttavia, per preservare queste qualità e non disperdere vitamine e sali minerali, è necessario non stracuocerle. Quindi, ora vedremo come prepararle al meglio inserendole in un piatto completo, leggero e gustoso.

Una gustosissima ricetta

Quindi, abbiamo visto che i picchi di insulina starebbero sotto controllo e che potremmo godere di tanti altri benefici grazie alle taccole. Come abbiamo visto, però, è molto importante saperle cucinare per preservare tutti i loro nutrienti. In questa ricetta vedremo, quindi, come accompagnarle al pollo ed al riso, rivisitando un po’ la tradizione orientale.

Tagliamo quindi il nostro petto di pollo a straccetti ed inseriamolo in una terrina. A questo punto, mariniamolo con salsa di soia, succo di lime, aglio sminuzzato, zenzero e paprika. Diamo una prima mescolata e poi aggiungiamo anche il miele, precedentemente sciolto in un pentolino e lasciato raffreddare. Rimestiamo nuovamente, ricopriamo con pellicola trasparente e lasciamo riposare per 2 ore in frigorifero.

Nel frattempo, cuociamo il nostro riso basmati bianco e dopo di che scaldiamo la padella con un filo d’olio. Iniziamo a cuocere il nostro pollo marinato per 10 minuti e poi aggiungiamo le taccole lavate e tagliate a tocchetti. Continuiamo la cottura per altri 10 minuti e siamo pronti per servire a tavola insieme al riso.

