La zucchina è uno degli ortaggi più coltivati e consumati in estate. Parliamo di un alimento leggero e che contiene poche calorie. Infatti, è un vegetale perfetto per chi segue un regime alimentare controllato. Inoltre, la zucchina è uno degli ortaggi più versatili in cucina. Può essere preparata in tantissimi modi. Lessa, alla griglia, cotta al forno o in padella, per un contorno leggero. Ma anche preparata in pastella e fritta per un piatto gustoso, che piace sia ai grandi che ai bambini. Le zucchine avrebbero anche tantissime proprietà benefiche. Molto importante è la presenza delle vitamine e i minerali, ma anche le fibre sarebbero fondamentali per la saluta dell’intestino.

Mai più zucchine lesse senza sapore a pranzo o a cena grazie a questo contorno gustoso che non appesantisce

Mancano pochissime settimane all’arrivo dell’estate e molti pensano alla prova costume. Per prepararsi al meglio, si cerca di praticare dell’attività fisica e ridurre gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri. Si prediligono le insalate, la carne bianca, la frutta e la verdura. Ad esempio, la zucchina lessa è spesso un piatto consigliato, perché ha poche calorie, si prepara velocemente e sazia in fretta. Ma diciamo la verità, anche se condito con sale e olio, questo piatto è poco allettante. Ma rivalutiamo le nostre zucchine, perché nelle prossime righe forniremo una ricetta davvero gustosa.

Ingredienti:

5 zucchine;

2 porri;

8 pomodorini;

4 cucchiaini di pangrattato;

olio EVO q.b.;

peperoncino in polvere q.b.;

prezzemolo;

sale q.b.

Preparazione

Questa ricetta è davvero molto semplice da preparare. Laviamo le zucchine, eliminiamo le estremità e tagliamole a rondelle. Puliamo anche il porro e i pomodorini. In una padella antiaderente, aggiungiamo l’olio, il peperoncino e il porro tagliato a rondelle. Facciamo rosolare e uniamo poi le zucchine e i pomodorini tagliati a metà. Lasciamo cuocere per qualche minuto a fuoco vivace e, se è necessario, aggiungiamo qualche cucchiaio di acqua. Mescoliamo spesso e aggiustiamo di sale.

Nel frattempo, in una ciotola amalgamiamo il pangrattato, il prezzemolo tritato e un filo di olio EVO. Aggiungiamo questo composto in padella e lasciamo cuocere per 5 minuti. Spegniamo il fuoco e il nostro contorno leggero ma gustoso sarà pronto. Serviamolo ancora caldo aggiungendo un filo di olio EVO. Dopo aver assaggiato questo piatto non mangeremo mai più zucchine lesse.

Lettura consigliata

Mai più patate lesse senza sapore grazie a questa ricetta gustosissima, veloce ed economica