Chi ha una casetta a schiera o una villetta sa bene che la parte frontale del giardino è difficile da organizzare. Non sappiamo mai se aggiungere solo qualche decorazione e mantenerci su uno stile minimale. Oppure sbizzarrirci con complementi di arredo, damigiane decorate o addirittura una piccola fontanella. Ma, a prescindere dal tipo di stile che preferiamo, una cosa è certa. Il percorso dalla strada alla porta di ingresso va in qualche modo messo in risalto. Il cosiddetto vialetto di casa può trovarsi sia nella parte frontale che sul retro dell’abitazione. Ci consente l’accesso al giardino o collega l’ingresso alla strada principale. Come valorizzare questa zona della casa senza spendere centinaia di euro per la pavimentazione? Oggi vedremo qualche trucchetto furbo per decorare il vialetto utilizzando diversi materiali, anche riciclati, facili da reperire. Un’ottima idea se il nostro budget è ridotto.

Qualche idea per abbellire il vialetto di casa e decorarlo anche con materiali di riciclo poco costosi

Avevamo già parlato di alcune soluzioni creative per abbellire il vialetto di casa con pochi euro. Una tra queste era realizzare una sorta di pavimentazione di finte pietre con il cemento. Oggi vedremo qualcosa di più pratico che richiede davvero il minimo sforzo, ma il risultato sarà spettacolare. Una delle alternative più semplici è sicuramente l’uso del cemento, certo. Ma se non vogliamo metterci lì a realizzare le pietre una per una, c’è una soluzione più veloce. Basterà acquistare o creare dei rettangoli di cemento e posizionarli a qualche centimetro di distanza tra loro. In un attimo avremo un percorso raffinato e moderno, con il minimo della spesa.

Legno o altri materiali naturali

Il legno ha sicuramente il suo fascino, ci trasporta subito in un’epoca lontana. Posizionare dei listelli di varie dimensioni crea un effetto rustico da casa nella prateria. Oppure dei cerchietti di tronco di varie dimensioni, alternati qua e là. Se ci preoccupiamo che il legno si rovini, possiamo usare materiali effetto legno, come il finto parquet per esterni. Oppure, sfruttare delle piastrelle rimaste ad impolverarsi nel garage. Allora, cosa potremmo utilizzare? Le pietre, i sassi o i sassolini, a seconda dei gusti. Resistono praticamente a tutti gli agenti atmosferici e sono facili da reperire. In una cava, camminando lungo i fiumi o anche nel boschetto vicino casa.

Se usiamo grossi massi dovremo interrarli leggermente e distanziarli di qualche centimetro. Così l’erbetta crescerà nelle fughe, donando più carattere al vialetto. Per i sassolini basterà creare un percorso, niente di più facile. Quindi, ecco qualche idea per abbellire il vialetto di casa in modo semplice ma ad effetto. Non ci resta che decorare il giardino di casa con dei pallet riciclati e realizzare uno splendido angolo bar. Oppure, se abbiamo spazio, creare una vera zona relax con una struttura sospesa che ricorda un letto altalena. Ed eccoci catapultati istantaneamente in una commedia romantica americana.

