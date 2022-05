La primavera simbolicamente segna una rinascita, ma questa in particolare sembra portare a molte persone un sospiro di sollievo. Se non si riesce a comprendere il motivo per cui si sente questo benessere, si può sempre dare un’occhiata alle stelle e all’astrologia. Per questo oggi spieghiamo cosa sta succedendo a un particolare nativo zodiacale che presto verrà sorpreso dal bacio dalla dea bendata. Infatti, è possibile godere di una metà maggio e inizio giugno sulla cresta dell’onda per questo segno che sta affrontando molti cambiamenti positivi. Scopriamo insieme chi è il fortunato.

Cosa succede all’interno della volta celeste

Attualmente il Sole si presenta nella terza e ultima decade del Toro. Venere invece è passata nel focosissimo segno dell’Ariete, rendendo per tutti la sfera sentimentale più impulsiva e creativa, ma anche complicata da gestire. Questo transito sarà presente fino al 28 maggio, momento in cui passerà nel successivo Toro. Mercurio invece porta alcuni grattacapi a causa del suo moto contrario. Questo suo passaggio però non è negativo: rappresenta infatti una preziosa occasione per poter riflettere su dove si voglia andare e direzionare meglio le proprie energie nel momento in cui tornerà diretto.

Infine, un altro enorme cambiamento è dato da Giove, che finalmente inizia di nuovo il giro della ruota zodiacale, entrando in Ariete. Lascia quindi per ora il lungo assedio che la sua permanenza in Pesci aveva messo in atto contro il segno della Vergine. Questa infatti affronta primavera ed estate con la carica giusta. A risultare svantaggiata però ora, purtroppo, è la Bilancia.

Metà maggio e inizio giugno sulla cresta dell’onda per questo segno zodiacale che vanta fortuna in amore e denaro

Stiamo parlando dei Gemelli, segno in cui a breve transiterà il Sole. Infatti, il cambio della guardia è previsto il 20 di maggio e durerà poi un mese intero, fino al 21 di giugno. Questo segno verrà aiutato nonostante il passaggio mefitico di Mercurio retrogrado nel proprio segno. Quindi, anche se arrivano dei riconoscimenti o delle entrate di denaro, questo pianeta potrebbe rendere il processo un po’ confusionario, azionando dei ritardi e delle complicazioni. La cosa positiva è che tenderanno a risolversi spontaneamente e positivamente entro l’inizio di giugno. Quindi, questo in generale sarà il segno più fortunato del mese, anche se avrà delle complicazioni ne uscirà assolutamente vittorioso.

