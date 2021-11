Ci sono giorni in cui siamo stanchi, affaticati e non abbiamo voglia di dedicarci alla casa. Rientrati dal lavoro vorremmo solo rilassarci sul divano, non pensare alle pulizie domestiche e soprattutto alla cena. Anche perché spesso capita di dimenticare di fare la spesa al supermercato. Quando il tempo è poco e la voglia di cucinare manca, dobbiamo assolutamente scegliere di preparare piatti molto veloci e poco impegnativi.

Una ricetta veloce per chi ha poco tempo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ci sono dei cibi spesso presenti sulle tavole degli italiani. Ad esempio, le patate sono alimenti che hanno una lunga data di conservazione e che troviamo in molte dispense. Parliamo di un tubero commestibile e molto utilizzato. Un alimento fondamentale nella dieta Mediterranea, non solo per le sue proprietà organolettiche, ma anche per i benefici che può apportare al nostro corpo. Non dimentichiamo anche che le patate hanno un ottimo potere saziante.

Ecco che quando in casa abbiamo solamente delle patate e poca voglia di mettersi ai fornelli la prima cosa che viene in mente di fare e quella di cuocerle in acqua e lessarle. Una ricetta facile da realizzare ma che in realtà è poco saporita.

Mai più patate lesse senza sapore grazie a questa ricetta gustosissima, veloce ed economica

Ecco che oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori, una versione più saporita della ricetta tradizionale. Infatti, mai più patate lesse senza sapore grazie a questa ricetta gustosissima, veloce ed economica.

Ingredienti utili

1,5 chilo di patate;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine d’oliva (quanto basta);

prezzemolo (quanto basta);

sale (quanto basta);

peperoncino (quanto basta).

Preparazione

Laviamo accuratamente le patate sotto l’acqua corrente, eliminiamo tutto il terriccio ma non la buccia. Mettiamo i nostri tuberi in una pentola con acqua, sale e lasciamo bollire (il tempo varia in base alla grandezza delle patate). Una volta cotte, le scoliamo per bene e, senza scottarci, eliminiamo la buccia.

Schiacciamole con la forchetta e condiamole con olio e sale. Nel frattempo facciamo scaldare l’olio e l’aglio in una pentola antiaderente. Versiamo le patate, aggiungiamo il prezzemolo tritato e il peperoncino.

Scaldiamo per qualche minuto e spegniamo il fuoco. In cottura possiamo anche aggiungere del formaggio grattugiato. Ecco pronte le nostre patate lesse gustose e saporite. Possiamo servire questo piatto caldo o mangiarlo freddo. In alternativa, per evitare di perdere troppo tempo, si può preparare il giorno prima.

Approfondimento

Per conservare le patate senza farle germogliare basta solo questo trucchetto geniale della nonna