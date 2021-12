Costretti a vivere in scarpe e stivali, i piedi possono soffrire molto anche in inverno. Avere i talloni screpolati e secchi è una problematica comune a molte donne che non si ferma dopo l’estate. Difatti, normalmente si tende a contrastare l’effetto screpolato soprattutto durante il periodo estivo, quando i piedi sono in bella vista grazie a sandali e infradito.

Tuttavia, l’ispessimento della pelle nell’area circostante al tallone è una condizione che potrebbe presentarsi anche nel periodo invernale. Calzature e collant, infatti, possono contribuire alla loro disidratazione. Inoltre, camminare e svolgere attività sportive, poi, possono aumentare il fenomeno.

Un’accentuata secchezza ai talloni potrebbe necessitare anche di un parere medico specialistico. Dunque, si consiglia di valutare bene la situazione prima di provvedere a qualche rimedio fai da te, come quelli proposti quest’oggi.

Mai dimenticare di coccolare i piedi

I piedi, così come le mani hanno bisogno di cure continue. Con l’abbassamento delle temperature, arriva anche l’incubo dei piedi freddi.

Ecco subito 3 trucchetti furbi per tenere i piedi caldi nelle scarpe e sentirsi subito meglio anche nelle giornate più umide e fredde.

Prima di capire come non avere mai più talloni secchi in 5 minuti con 3 trucchetti per piedi sempre morbidi anche in inverno, ecco anche altri rimedi utili. Per piedi sempre al top, infatti, potrebbero servire anche questi altri trucchetti fai da te.

Non solo i piedi e le mani ma anche il viso può subire gli effetti del freddo e per questo segnaliamo anche questo trucco per avere il viso più fresco e levigato anche dopo gli “anta”, senza spendere una fortuna.

Ed ora, ecco come non avere mai più talloni secchi in 5 minuti con 3 trucchetti per piedi sempre morbidi anche in inverno

Partiamo con il pediluvio serale. Il più classico dei rituali per il benessere dei nostri piedi. Anche in inverno, infatti, possiamo immergere i piedi in acqua tiepida e sale e massaggiare delicatamente. Per ammorbidire la pelle in prossimità dei talloni potrebbe essere utile anche un massaggio con olio di sesamo caldo.

La pietra pomice è un’ottima alleata per avere talloni più lisci e levigati, basterà utilizzarla una volta a settimana e in 5 minuti la pelle risulterà molto più levigata.

Infine, anche gli impacchi serali sono favolosi per mantenere morbidi i piedi senza perdere tempo prezioso. In commercio si possono trovare moltissime creme e maschere che agiscono in pochi minuti. Molti utili, poi, sono gli impacchi notturni che agiscono mentre si dorme. Dunque, bastano davvero poche e semplici mosse per avere sempre i piedi morbidi e setosi.