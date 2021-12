Davvero una brutta bestia l’umidità che ci entra nelle ossa e nei muri. Nel primo caso ci becchiamo un sacco di dolori fastidiosi. Nel secondo siamo costretti a prendere provvedimenti contro il nascere della muffa sulle pareti. E proprio per evitare che questo accada, non la casa e nemmeno l’isolamento ma ecco come possiamo essere noi a creare la muffa. Come suggeriamo ai nostri Lettori, evitando qualche nostra cattiva abitudine quotidiana. Ma un altro sistema naturale e piacevole per contrastare l’umidità interna è quello di usare le piante. Non solo le conosciutissime aloe e orchidea ma anche queste 3 splendide piante combattono realmente l’umidità di casa. Vedremo 3 esemplari belli e utili nella nostra guerra all’umidità.

La pianta perfetta per il bagno

La felce è da sempre considerata la pianta alleata nella lotta all’umidità della casa. Tanto da comparire addirittura su tante etichette di docciaschiuma e bagnoschiuma. Sono perfette, grazie alle loro dimensioni, anche per i bagni piccoli e non finestrati. La felce è una pianta robusta, molto piacevole a vedersi e utile nell’assorbire l’umidità. Non richiede granché di manutenzione, ma attenzione solo a un consiglio per i nostri Lettori: alcune varietà hanno bisogno di più luce di altre. Quindi quando le acquistiamo, facciamo poi i conti di dove le metteremo.

Non solo le conosciutissime aloe e orchidea ma anche queste 3 splendide piante combattono realmente l’umidità di casa

Pochissimi in Italia usano il bambù per combattere l’umidità. Eppure, questa pianta, che possiamo trovare in versione “nana”, è l’ideale per la nostra missione. Consigliatissima per i bagni ciechi perché ama la penombra e non ha bisogno di tantissima luce. Così come la manutenzione è davvero semplice e spartana. Si accontenta di starsene rannicchiata anche su di una mensolina, dando comunque il suo prezioso contributo alla casa.

Dalla Cina una perfetta sconosciuta per chi non ha pollice verde

Chiudiamo la nostra rassegna con una perfetta sconosciuta dal nome anche non facile: l’aglaonema. Arriva dalla lontana Cina, paese parecchio umido ed è la pianta ideale per chi proprio il pollice verde non ce l’ha. Se ne sta anche senza luce e senza acqua in un angolo del bagno, prendendosi tutta l’umidità della stanza. Attenzione che, oltre a essere utilissima, è anche molto carina con dei colori vivaci e piacevoli.

