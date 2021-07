Non tutte lo sanno ma dopo i famosi “anta” bisognerebbe agire in questo modo per avere il viso sempre levigato e riposato.

Tra campagne pubblicitarie milionarie e nomi illustri dei più stellati testimonial, scegliere prodotti per il benessere non è così facile come sembra.

Per trovare il giusto rapporto tra qualità e prezzo bisogna studiare con attenzione ingredienti, proprietà e costi di produzione e di vendita.

Con il passare degli anni, l’esperienza e la consapevolezza giocano un ruolo fondamentale sulla scelta di prodotti dedicati al benessere.

Sentirsi bene, piacere ma soprattutto piacersi è un buon punto di partenza per vivere serenamente.

Dunque, oltre ai cosmetici, anche l’abbigliamento ha la sua importanza.

A tal proposito, ecco gli errori da evitare per indossare i jeans e sentirsi sempre impeccabili, anche dopo gli “anta”.

Alimentazione ed esercizio fisico sono due elementi da tenere sotto controllo a tutte le età.

Per questo motivo, si segnalano anche questi semplicissimi accorgimenti che migliorano rapidamente gli effetti benefici di una semplice camminata.

Come avere il viso più fresco e levigato anche dopo gli “anta” senza spendere una fortuna

Tornando alla cura della nostra pelle, ovviamente la prima costatazione da fare è che non abbiamo tutti la stessa pelle.

Dunque, se si vuole acquistare una crema antirughe ecco le informazioni utili da conoscere assolutamente.

Le rughe sono dei cedimenti della pelle che perde pian piano elasticità. Inoltre, soprattutto nel periodo di menopausa, la pelle si mostra ancora più sottile. E per chi decide di affidarsi ad una bella crema antirughe ecco cosa dovrebbe conoscere.

Innanzitutto, meglio scegliere creme antirughe con collagene. Attenzione, però, a non acquistare prodotti pesanti e troppo densi, altrimenti si corre il rischio di soffocare la pelle.

Per le formule notturne è opportuno comprendere se permettano o meno la rigenerazione della pelle o hanno solamente un effetto riposante.

Optare per creme che contengono vitamina A è un ottimo punto di partenza. La vitamina A, infatti, stimola la produzione di collagene e riempie i famosi “solchi” delle rughe.

Per evitare di acquistare prodotti costosi ma poco efficaci, è necessario sapere che ci sono altri elementi importanti per la scelta di un prodotto efficace. Ad esempio, secondo gli esperti, è meglio optare per creme che contengono anche l’acido retinoico, la ginesteina o l’acido glicolico.

Infine, attenzione all’applicazione. La modalità adatta è quella che consiste in un vero e proprio massaggio. Con i polpastrelli distribuire la crema con massaggi circolari su tutto il viso. Inoltre, nella zona del contorno occhi massaggia come per allungare gli occhi verso l’esterno. Dunque, ecco qualche consiglio su come avere il viso più fresco e levigato anche dopo gli “anta” senza spendere una fortuna.