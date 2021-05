La piacevole sensazione di affondare i piedi nella sabbia non sarà più solo un ricordo. L’estate comincia ad annunciare il suo arrivo e le graduali riaperture del Governo fanno ben sperare in vista di una bella stagione di relax in riva al mare.

L’estate, però, ha i suoi lati negativi. Come il non poter nascondere i temutissimi rotolini di troppo oppure i piedi poco curati. Le temperature torride non agevolano chi desidera optare per calzature chiuse. I piedi sudano più facilmente.

Per coloro che proprio non riescono a rinunciare alle tanto amate sneakers, ecco un trucco infallibile per pulirle in un lampo.

Di norma, però, conviene mettersi l’anima in pace e correre ai ripari per non avere mai più imbarazzo per talloni screpolati e doloranti, per piedi sempre al top bastano questi semplicissimi trucchetti.

Pelle secca e arida

Una pedicure casalinga e periodica fa sempre bene ai piedi. Inoltre, esistono tantissimi metodi naturali e fai da te che possono migliorare molto l’aspetto dei piedi ed eliminare le screpolature dei talloni in pochissimo tempo.

L’olio vegetale è un ottimo alleato per ammorbidire i talloni screpolati ed alleviare così il dolore.

Si consiglia di effettuare uno scrub almeno una volta a settimana, di sera, prima di andare a letto. Utilizzare la pietra pomice e poi applicare abbondantemente creme oppure olio vegetale. Dopo l’impacco, coprire con i calzini e andare a dormire.

La banana è formidabile per la cura della pelle. Soprattutto quella troppo matura.

Schiacciarla con una forchetta, riporla in una ciotolina e applicarla sui talloni. Lasciare in posa per 5 minuti e poi risciacquare con acqua calda. Si consiglia, a questo punto, di mettere i piedi in ammollo in acqua fredda almeno per altri 5 minuti.

Altro rimedio davvero infallibile è quello che vede l’utilizzo di acqua di rose glicerina, nella stessa quantità e miscelate insieme.

Poco prima di uscire di casa, si consiglia di massaggiare con cura i piedi con questa soluzione. In questo modo la pelle risulterà subito morbida e più levigata.

Per uno scrub naturale al 100%, si consiglia di creare una cremina fatta da qualche cucchiaino di miele e aceto di sidro di mele con 3 cucchiai di farina di riso.

Lasciar ammorbidire i piedi in ammollo con acqua calda, poi procedere allo scrub. Rimuovere dolcemente la pelle morta ed infine risciacquare.

Ed ecco come non avere mai più imbarazzo per talloni screpolati e doloranti, per piedi sempre al top bastano questi semplicissimi trucchetti.