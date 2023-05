Mai più talloni screpolati e secchi: ecco 3 trucchi facili e veloci per piedi subito più sani e morbidi! L’ultimo ti sorprenderà

Sai che sta arrivando il momento di indossare scarpe open toe, slingbach e sandali, ma hai vergogna di mostrare i tuoi piedi? Hai i talloni screpolati, la pelle secca e le unghie poco curate? Allora, ecco 3 rimedi naturali che possono cambiare la tua giornata in poche mosse!

È arrivato il momento di “liberare” i piedi! Il clima primaverile suggerisce di indossare calzature più leggere e che facciano traspirare meglio la pelle. Oggi, il mercato offre tantissime scarpe comode e alla moda, anche senza tacco.

Durante il periodo invernale, sono in molti a trascurarne la salute (e la bellezza). Con l’arrivo della bella stagione, invece, i piedi richiedono più attenzione (e non solo per un fattore estetico, ma anche e soprattutto perché la secchezza tende a peggiorare e si possono creare tagli o altri piccoli fastidi). Dunque, meglio correre ai ripari e non avere mai più talloni screpolati e secchi. Di seguito, cercheremo di capire i rimedi più efficaci.

Cura dei piedi: perché è importante mantenerli morbidi

Quando i talloni diventano secchi, le cause possono essere molteplici. Ad ogni modo, quando questa zona del piede non viene nutrita e ammorbidita in modo adeguato, la pelle tende a sfaldarsi, creando delle fessure potenzialmente pericolose, (come diventare un veicolo di funghi e altri batteri). Dunque, meglio correre ai ripari e conoscere questi 3 rimedi facili e veloci per contrastare la secchezza della pelle.

Mai più talloni screpolati e secchi: partiamo da 3 rimedi naturali

Partiamo da un binomio molto gettonato: pietra pomice e olio d’oliva. Un mix perfetto per trattare i talloni secchi. Basta lavare i piedi con acqua tiepida e un sapone neutro e poi effettuare uno scrub con la pietra pomice. Dopo aver massaggiato delicatamente e sciacquato i piedi, asciugare e applicare qualche goccia d’olio di oliva solo sui talloni. Massaggiare e poi coprire i piedi con dei calzini di cotone. Lasciare agire per tutta la notte.

Il secondo metodo casalingo molto apprezzato è quello composto da: acqua e miele. Un duo esplosivo per la pelle secca. Si consiglia di effettuare un pediluvio con acqua tiepida mescolati a due cucchiai di miele. L’azione del miele, oltre ad essere nutriente e idrante è anche lenitiva e antibatterica.

Infine, un rimedio singolare, decisamente poco conosciuto ma che promette risultati sorprendenti. Per contrastare i talloni screpolati si consiglia di provare anche la cipolla con la banana. Questi due ingredienti, se ridotti in poltiglia e massaggiati sul talloni sono ottimi per le loro proprietà antisettiche, antibatteriche e lenitive. Per risolvere il problema dei talloni screpolati, molto utili sono anche le creme che si trovano al supermercato, basta scegliere quelle giuste.