3 pantaloni per snellire le cosce grosse e i modelli di scarpe che slanciano meglio la figura

Scegliere i pantaloni giusti può aiutarti a sembrare più magra e a snellire le tue cosce. Te ne mostriamo alcuni e ti spieghiamo anche quali sono le scarpe migliori da abbinare.

Hai le cosce grosse? Niente paura, per fortuna esistono tanti modi per camuffarle e farle apparire più snelle e slanciate. Tutto dipende dalla scelta di pantaloni e scarpe. Infatti, i modelli sbagliati rischiano di appesantire la tua figura piuttosto che di slanciarla. Ti mostriamo 3 pantaloni per snellire le cosce grosse. Prima di tutto, però, cerchiamo di capire quali caratteristiche devono avere per ottenere quest’effetto.

Quali caratteristiche devono avere

Molte donne in estate indossano sempre pantaloni lunghi poiché temono che gli shorts possano farle apparire troppo grosse. Tuttavia, non ci sarà bisogno di sudare in pantaloni poco adatti alla stagione. Infatti se opti per dei bermuda a vita alta puoi facilmente camuffare le cosce grosse e goderti l’estate.

Se proprio non te la senti di indossare degli shorts, prova dei pantaloni lunghi a campana. L’effetto snellente è garantito. Infine, dei pantaloni perfetti per snellire le tue cosce sono quelli dal taglio dritto.

3 pantaloni per snellire le cosce grosse da acquistare su Amazon

Potresti dunque acquistare i pantaloncini in lino di CityComfort, cioè dei bermuda a vita alta disponibili in diversi colori al prezzo di 20.99 euro. Se invece vuoi dei pantaloni lunghi a campana, puoi provare quelli di BriskyM, dal costo di 18.49 euro.

Infine, se ami vestire in modo semplice e comodo, considera l’acquisto dei pantaloni dritti di Vero Moda, disponibili in tre colorazioni al prezzo di 31.49 euro.

Quali scarpe indossare

Per far apparire le cosce più magre è importante anche scegliere le scarpe giuste. Evita stivali alti fino al ginocchio. Assicurati, inoltre, che non abbiano il tacco a stiletto, che rischia di appesantire la tua figura.

Le scarpe migliori per camuffare le cosce grosse sono quelle nude (più precisamente dello stesso colore della tua pelle) e dotate di tacco. Ad esempio, potresti optare per le decolleté da donna con tacco alto di Elara, dal prezzo di 31,95 euro.

Altrimenti, scegli delle scarpe molto appariscenti. In questo modo, distoglierai l’attenzione dalla circonferenza delle cosce. Via libera a stampe animalier di ogni tipo e a modelli con inserti trasparenti. Insomma, puoi sbizzarrirti come desideri.

Lettura consigliata

Come vestirsi per sembrare più alte e magre? Grazie a questi imbattibili trucchi delle dive