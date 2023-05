Cosa indossare se hai le braccia grandi per farle sembrare più magre: i capi estivi migliori

Molte donne non apprezzano le proprie braccia perché le ritengono troppo grosse. Tuttavia, indossando i vestiti giusti è possibile valorizzarle. Scopri quali sono.

Essere a proprio agio in pubblico è molto importante. Per farlo, a volte, si sente il bisogno di nascondere dei piccoli difetti o presunti tali.

Tra questi ci sono anche le braccia grosse. Per fortuna ci sono tanti modi per farlo anche senza indossare capi a maniche lunghe. In questo modo potrai evitare di soffrire il caldo in estate. Ti mostriamo dunque cosa indossare se hai le braccia grandi per farle sembrare più magre.

Abiti con bretelle e scollo a ‘’V’’

Invece di optare per le classiche maglie a maniche corte, potresti considerare di acquistare dei vestitini. Questi ultimi devono avere le bretelle o essere dotati di maniche non aderenti o ad altezza spalla.

Il motivo di questa scelta? Semplice, mettendo in mostra il collo e le gambe potrai facilmente distogliere l’attenzione dalle braccia grosse. Non avere paura di osare un po’.

Top con spalline larghe

Ecco un’altra tipologia di capi che può esserti di aiuto se vuoi camuffare le braccia grosse. I top sono un’alternativa alla classica t-shirt e ti permetteranno anche di non soffrire il caldo.

Cosa indossare se hai le braccia grandi per farle sembrare più magre: maglie con maniche a ¾ o a pipistrello

Se invece vuoi comunque optare per le classiche maglie, cerca di evitare quelle con le maniche ad altezza spalle. Meglio, piuttosto, modelli che le abbiano a ¾. In questo modo metterai in risalto i polsi e non il resto delle braccia. Come alternativa puoi invece scegliere maglie con maniche a pipistrello. Evita invece quelle dotate di fantaste troppo vistose, elasticizzate, a sbuffo o con volant.

Chiarito ciò, ti diamo un ultimo consiglio per camuffare quest’inestetismo.

Scegli il reggiseno giusto

Spesso si tende a sottovalutare la scelta del reggiseno. In realtà, è importante che quest’ultimo non sia troppo piccolo e si adatti perfettamente al tuo corpo. Altrimenti, rischia di creare antiestetici rotolini che contribuiranno a farti sembrare più grossa di quanto tu sia. Quindi, presta attenzione alla misura del tuo reggiseno e assicurati che sia quella adatta a te.

Per approfondire

3 pantaloni per snellire le cosce grosse e i modelli di scarpe che slanciano meglio la figura