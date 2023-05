Stop calli e piedi secchi e ruvidi, per ammorbidire i talloni duri ecco 6 straordinarie creme del supermercato

Diciamo addio ai duroni e talloni screpolati e ruvidi, rendiamo i nostri piedi morbidi e belli con alcune creme economiche ed efficaci in vendita al supermercato.

L’inverno è alle spalle ed è tempo di conservare stivali pensanti e scarponcini imbottiti, per liberare la scarpiera e riempirla con i modelli primaverili. Durante le giornate particolarmente calde potremo osare qualche calzatura aperta, che mette in mostra dita e talloni. Spesso si tratta di scarpa più comode e traspiranti, rispetto a quelle invernali, tranne quando sono nuove e provocano fastidiose bollicine o escoriazioni.

In tutti i casi è buona norma prendersi cura dei propri piedi, scegliendo le scarpe adatte alla fisionomia, sia dal punto di vista estetico. Se tendiamo ad avere talloni screpolati e secchi e calli dolorosi, potrebbero essere d’aiuto dei semplici rimedi, da mettere in atto periodicamente. Sicuramente il pediluvio è un’ottima soluzione, che da sollievo, ammorbidisce la pelle, la rigenera e rinfresca. Possiamo aggiungere nell’acqua diversi ingredienti, come il bicarbonato, il sale grosso e oli naturali.

Stop calli e piedi secchi e ruvidi, ecco le migliori creme per avere la pelle morbidissima

Per ottenere dei piedi liscissimi e morbidi potremo ricorrere anche agli scrub, un valido alleato di bellezza che elimina le cellule morte e drena i piedi gonfi e stanchi. Per contrastare, invece, duroni, calli e talloni secchi potremmo usare la pietra pomice, effettuando dei massaggi delicatamente. Subito dopo sarebbe indicato stendere una crema idratante, utile a riattivare la circolazione e ammorbidire le parti callose. Ma quale crema comprare al supermercato?

In farmacia, erboristeria o negozi specializzati, troveremo una vasta gamma di scelte al riguardo, ma anche al supermercato è possibile fare degli ottimi acquisti. Ci sono, infatti, diversi prodotti di qualità con prezzi molto convenienti, eccone alcuni che sembrano essere tra i migliori. Circa 7 euro è il prezzo della crema piedi Eucerin UreaRepair, dall’azione lenitiva, nutriente e altamente idratante, combatte callosità, pelle screpolata e squamata rendendola liscia. A meno di 6 euro potremo acquistare la crema piedi Active Repair K+ di Scholl, perfetta per talloni screpolati, recensita benissimo sul web. Contiene burro di karité, senza profumi è un prodotto economico in grado di ammorbidire e proteggere la pelle. Stop calli e piedi secchi e ruvidi con la crema intensiva Anti Callus di Hansaplast, dall’alto potere idratante, previene e contrasta le callosità.

Altri prodotti economici ed efficaci

Il burro speciale piedi di Allga San, nel barattolo da 200 ml, costa intorno ai 7 euro, perfetto per piedi secchi e screpolati, li rende vellutati. Contiene il burro di karité, di cacao, cera alba, olio di rosmarino, lavanda, pino mugo, estratto di vite e hamamelis, ingredienti tonificanti, nutrienti e idratanti. Se i nostri piedi hanno un cattivo odore, potremmo provare la crema deodorante della Prep, da massaggiare per ammorbidire la pelle e profumarla. Infine, Neutrogena propone una crema emolliente che previene calli e duroni, tratta le parti secche, ruvide e screpolate e si assorbe in pochi minuti.