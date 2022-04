Una casa profumata, che sa di fresco e pulito, è estremamente accogliente. Tra diffusori e candele decorative e profumate, oggigiorno è semplice avere una casa che sa di buono. Tra l’altro, oltre ai metodi appena ricordati, è giusto anche sapere che esistono alternative naturali e fai da te altrettanto valide. In ogni abitazione ci sono stanze in cui, più di altre, si formano i cattivi odori. Se non si è accorti e abbastanza diligenti nel far arieggiare spesso tali ambienti, il rischio che questi odori permangano è molto elevato. Spesso, poi, si possono anche impregnare sui tessuti. Le tende sono un esempio classico. Finché poi non le si lava, l’odore resta intrappolato nelle fibre del tessuto.

I locali della casa in cui, più di sovente, si formano odori, spesso sgradevoli, sono le stanze di servizio. Ovvero, la cucina e il bagno. In cucina, seppur si preparino gustosi manicaretti e dolci golosi, è fastidioso sentire il loro perdurante odore per tutta la giornata. Soprattutto per i cibi che richiedono la cottura in forno, potrebbe essere utile conoscere questo semplicissimo sistema che prevede l’utilizzo di uno scarto alimentare molto comune.

Ovviamente, la seconda stanza in cui si concentrano i cattivi odori è il bagno. Oltre agli odori emananti dalle nostre normali deiezioni quotidiane, spesso capita anche che dalle tubature risalgano sgradevoli odori fognari. Questo fenomeno accade più di sovente quando piove o quando sta per cambiare il tempo. Anche per i cattivi odori del bagno, ovviamente, possiamo utilizzare i classici diffusori o i deodoranti spray. In commercio se ne trovano di tantissimi tipi. Come sempre, c’è anche una soluzione fai da te, decisamente più economica e spesso più naturale.

Mai più puzza di fogna dai tubi con questo rimedio fai da te per il wc che profumerà tutto il bagno

Per preparare il nostro deodorante avremo bisogno soltanto di 3 ingredienti.

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

2 cucchiai di sale grosso;

1 cucchiaino di olio essenziale a piacere.

Una volta che ci saremo procurati questi ingredienti, dovremo prendere una ciotolina. Versarvi quindi all’interno il sale e il bicarbonato e cominciare a mescolare con cura affinché i due prodotti si amalgamino bene tra loro. Una volta fatto ciò, aggiungere l’olio essenziale prescelto. Ed ecco qui pronti i nostri cristalli profumati. Li possiamo sistemare in un angolo della stanza, magari raccolti in una ciotolina, oppure in un pezzetto di stoffa. Sicuramente andrebbero versati nel contenitore dove si alloggia lo scopino. Per un effetto ancora più potente, potremmo versarli direttamente nel water. Li dovremo far agire per una notte intera e la mattina seguente azionare lo sciacquone.

Gli oli essenziali migliori per la stanza da bagno

Con il metodo appena spiegato non avremo mai più puzza di fogna dai tubi. Indipendentemente dai gusti personali, per ogni stanza ci sono profumazioni più o meno adeguate. Il bagno deve sapere di fresco e pulito. Deve trasmettere un senso di igiene e di benessere. Perfette quindi le essenze fresche come menta, eucalipto e pino mugo. Da prendere in considerazione anche gli aromi agrumati come limone, mandarino, arancia, lime e pompelmo.

Approfondimento

Come profumare casa in maniera naturale e decorarla spendendo pochi soldi più un trucchetto per far durare a lungo il profumo