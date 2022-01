Oltre a diffusori ed oli essenziali ecco 3 economici sistemi fai da te per profumare casa in maniera naturale

In questi giorni fa molto freddo. D’altronde, oggi si conclude il mese di gennaio ed è il terzo ed ultimo Giorno della Merla, i più freddi dell’anno. In questo periodo si gradisce molto il tepore di casa. Quando rientriamo, magari dopo una lunga giornata di lavoro, non c’è niente di più bello di quella sensazione di calore che ci assale quando apriamo la porta. Se poi, ad accoglierci, troviamo anche un gradevolissimo profumo, è davvero il top!

È molto piacevole avere una casa profumata. Purtroppo, spesso questo è difficile da ottenere in inverno. Durante la stagione fredda, infatti, teniamo aperte poco le finestre. Gli odori che si formano soprattutto in cucina, tendono quindi a rimanere all’interno.

E spesso si diffondono raggiungendo anche le altre stanze. Tra l’altro, è proprio in inverno che si cucinano pietanze dall’odore più sgradevole, come broccolo e cavolfiore. A riguardo, ci sono validissime soluzioni. Tuttavia, non si tratta soltanto di odori provenienti dalla cucina. Pensiamo a chi ha degli animali in casa o a chi ha la bruttissima abitudine di fumare. Inoltre, lo stesso “odore di chiuso” ha caratteristiche proprie ed è facilmente percepibile.

Una casa non ben arieggiata non è accogliente perché sa quasi di stantio. Si crea un’atmosfera piuttosto pesante e poco piacevole da vivere.

Diffusori e oli essenziali

Molte persone hanno l’abitudine di azionare in casa dei diffusori con all’interno alcune gocce di oli essenziali. Possiamo scegliere tra numerose profumazioni. Anzitutto in base ai nostri gusti personali. Ma possiamo basarci anche sui principi dell’aromaterapia, perché i vari odori incidono anche sulla psiche e sull’umore. Questa non è però l’unica soluzione. Come spiegheremo nelle prossime righe, esistono svariate alternative naturali. Possiamo dare alla nostra casa delle gradevolissime note olfattive semplicemente usando degli ingredienti comunissimi che praticamente tutti abbiamo già. Vediamoli insieme.

Oltre a diffusori ed oli essenziali ecco 3 economici sistemi fai da te per profumare casa in maniera naturale

Cominciamo dalle erbe aromatiche. Molti di noi le utilizzano per cucinare perché insaporiscono le pietanze. Ce ne sono di tanti tipi, ma le migliori da usare per il problema che stiamo trattando nel presente articolo, sono la salvia e l’alloro. Dovremmo prenderne qualche rametto, legarli insieme ed appenderli in vari angoli della casa. Ovviamente, senza dimenticare la cucina. Queste erbe rilasciano un odore davvero molto gradevole.

Ecco un altro facilissimo sistema

Il profumo di caffè è qualcosa di davvero inebriante. I veri amanti del caffè, lo comprano in grani per poi macinarlo in base alle necessità. Per invadere la casa di questo fantastico aroma, basterà prendere una manciata di chicchi di caffè e metterli nel forno. Impostare la temperatura massima e attendere una decina di minuti. Trascorso tale tempo, lasciare il forno aperto ed anche tutte le porte interne di casa per far diffondere ovunque l’aroma.

Ed infine, un consiglio per gli amanti dei profumi dolci

In genere, chi ama i profumi dolci impazzisce per la vaniglia. La soluzione ideale in questo caso è mettere alcune gocce di estratto di vaniglia in una ciotolina e metterla nel forno caldo per mezz’ora circa. Anche in questo modo potremo dare alla nostra casa delle piacevoli note profumate usando alternative naturali oltre a diffusori ed oli essenziali.

